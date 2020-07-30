Замглавы Минздрава Ростовской области арестован в рамках нового уголовного дела

30 июля 2020, 12:55

Чиновник Минздрава Ростовской области Станислав Беседовский помещен под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Беседовский был задержан 28 ноября 2019 года вместе с главой министерства здравоохранения Татьяной Быковской. Он был заключен под стражу, тогда как Быковской суд назначил домашний арест. 24 января под домашний арест был переведен и Беседовский, 23 марта Ленинский районный суд продлил до 23 мая домашний арест чиновника, затем он находился под подпиской о невыезде.

17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Татьяне Быковской и Станиславу Беседовскому по статье о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК России). По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Срок домашнего ареста Быковской истек и не был продлен, губернатор Василий Голубев оставил ее в должности министра.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу заместителя министра здравоохранения региона Станислава Беседовского, он арестован на два месяца, сообщил сегодня представитель пресс-службы суда. "28 июля было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Беседовский арестован по 26 сентября 2020 года", - приводит сегодня слова сотрудника пресс-службы "Интерфакс-Юг".

Ходатайство об изменении меры пресечения рассматривалось в рамках уголовного дела о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил представитель суда РИА "Новости".

Максимальное наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, два года назад чиновник создал условия для победы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, причинив бюджету области ущерб почти на 11 млн рублей. Следствие полагает, что и владелец предприятия, и чиновник знали, что компания в силу ограниченных технических возможностей не сможет полностью выполнить условия контракта, но не препятствовали заключению договор на обслуживание на сумму 45,2 миллиона рублей, сообщил 29 июля "КоммерсантЪ".

Комментариями Станислава Беседовского или его представителей по поводу нового уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.