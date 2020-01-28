Глава Минздрава Ростовской области вышла на работу после ареста

28 января 2020, 13:33

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вновь приступила к работе после того, как срок ее домашнего ареста истек, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил ее под домашний арест до 27 января. Замминистра Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю по ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий). 24 января суд не продлил срок домашнего ареста Быковской. В тот же день ей ужесточили обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Глава региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется министром, пока ее судьбу не определит суд.

Срок домашнего ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской истек, и она вышла на работу, сообщил сегодня источник в министерстве. Эту информацию подтвердил и адвокат Быковской Павел Лапшов. "Она вышла на работу, с утра находится на рабочем месте", - цитирует Лапшова ТАСС.

24 января районный суд изменил меру пресечения заместителю главы Минздрава Станиславу Беседовскому на домашний арест. 27 января прокуратура подала апелляцию на смягчение меры пресечения Быковской и ее заместителю, пишет "Интерфакс".