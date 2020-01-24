Татьяна Быковская. Фото: Пресс-служба Правительства Ростовской области

24 января 2020, 15:54

Второй за сегодня высокопоставленный чиновник в Ростовской области освобожден из-под ареста

Суд не продлил срок домашнего ареста главе Минздрава Ростовской области Татьяне Быковской, которой сегодня же ужесточили обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Быковская останется министром, пока ее судьбу не определит суд, заявил глава региона Василий Голубев.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест до 27 января, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий).

Сегодня же стало известно, что Ростовский облсуд оставил в силе решение об отказе продлить домашний арест вице-губернатора области Сергея Сидаша, обвиняемого по делу о превышении полномочий.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону сегодня отменил домашний арест министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. Ходатайство о продлении меры пресечения Быковской в суд было подано следователем, отмечает «Коммерсант».

"Отказ в продлении домашнего ареста. С 27(января) Татьяна (Быковская) является свободным человеком",  - цитирует сегодня слова адвоката Быковской Павла Лапшова.

Сегодня же стало известно, что правоохранительные органы предъявили обвинение Быковской по части 2 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность), сообщает сегодня РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах региона. По данным источника, дело Быковской связано с обеспечением победы коммерческой фирмы при проведении госзакупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б.

Максимальная санкция по данной статье предполагает 7 лет заключения.

По версии следствия, которая озвучивалась в суде при избрании меры пресечения, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с Минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Позднее, комментируя дело Быковской, губернатор области Василий Голубев похвалил ее за работу в должности. По его словам, проверок, в том числе и служебных, по поводу системы утилизации медицинских отходов "проводилось немало".

Накануне глава региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется на посту министра здравоохранения, как минимум, до решения суда.

"Виновность доказывает только суд. Быковская остается министром здравоохранения. Решение суда определит ее судьбу и, соответственно, решения кадровые, если будет в них необходимость, [будут приняты], как и по всем остальным фигурантам различных событий, которые произошли", - цитирует выступление Голубева на его пресс-конференции 23 января ТАСС.

По словам Голубева, утилизация медицинских отходов - дело государственной важности, и «область продолжит работу в этом направлении». "Мы хотели и сейчас хотим сделать так, чтобы (утилизация медотходов) не угрожала жизни жителей Ростовской области и не только Ростовской", - заявил губернатор.

На сайтах ростовского управления СКР, а также региональной прокуратуры на 15.40 мск сегодня нет информации о предъявлении обвинений Быковской.

Примечание:

"Силовики сообщили о задержании руководства Минздрава Ростовской области", "Глава Минздрава Ростовской области отправлена под домашний арест", "Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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