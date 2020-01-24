Сергей Сидаш. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

24 января 2020, 14:50

Замгубернатора Ростовской области освобожден из-под домашнего ареста

Ростовский облсуд оставил в силе решение об отказе продлить домашний арест вице-губернатора области Сергея Сидаша, обвиняемого по делу о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Сидаш находился под домашним арестом в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова. 17 января стало известно, что Ленинский райсуд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста замгубернатора, но прокуратура обжаловала это решение. 

По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил в мае адвокат вице-губернатора. По этому же делу заключен под стражу и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. 

"Ростовский областной суд решил постановление Ленинского райсуда от 15 января 2020 года ... оставить без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Сергей Сидаш с 2010 по 2015 годы занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона, отмечает сегодня «Интерфакс».

На сайте прокуратуры Ростовской области на 14.45 мск сегодня нет комментариев по поводу решения Ростовского областного суда.

2019 год в Ростовской области запомнился задержаниями высокопоставленных чиновников, большая часть арестов связана с расследованием земельных афер. Помимо Сидаша, следователи добрались и до заместителей губернатора и областных министров. Обвинение в махинациях с налогами выдвинуто против бывшего замгубернатора области и гендиректора "ТНС Энерго" Александра Гребенщикова. Задержана, а позже помещена под домашний арест глава Минздрава области Татьяна Быковская. По версии следствия, чиновница и ее заместитель лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с Минздравом, говорится в материале "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", подготовленном "Кавказским узлом".

Примечание:

"Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц", "Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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