Сергей Сидаш присутствовал в зале суда посредством видеосвязи. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

30 мая 2019, 16:23

Суд оставил замгубернатора Ростовской области под арестом

Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест заместителя губернатора Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая Сергей Сидаш был арестован до 19 июля. Защита подала апелляцию на решение суда об аресте.

На сегодняшнем заседании суда присутствовали 15 журналистов. Адвокат Сидаша, следователь и сотрудник прокуратуры возражали против присутствия представителей СМИ, опасаясь огласки персональных и медицинских данных, однако судья не стал проводить заседание в закрытом режиме.

Адвокат Сергея Сидаша Александр Полянский попросил приобщить к делу положительные характеристики из правительства, законодательного собрания и Общественной палаты Ростовской области, поручительства и медицинские документы. Адвокат также отметил, что Сидаш награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени и орденом "За заслуги перед Ростовской областью". Суд удовлетворил ходатайство защиты, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Адвокат попросил суд учесть то, что Сидаш несудим, является российским гражданином, проживает в Ростовской области, имеет постоянное место работы, содержит малолетнего сына. Защита назвала надуманными доводы о том, что Сергей Сидаш, оказавшись на свободе, может помешать работе следствия. "Занимая пост заместителя губернатора Ростовской области и получая сведения об истребовании документов, Сидаш не мог не знать об уголовном деле в отношении других лиц - в частности, Безуглова, - однако следственным органом данных по противодействию следствию в суд представлено не было", - заявил адвокат Сидаша.

Бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов был задержан и арестован 29 марта. Вместе с Безугловым также арестован директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов рублей.

Вина Сидаша доказывается в материалах дела только показаниями Безуглова, которые весьма противоречивы, отметил адвокат. Безуглов является обвиняемым по другому делу, и нельзя исключать, что за его показаниями против Сидаша может стоять попытка снять с себя часть вины, подчеркнул Александр Полянский.

Он попросил перевести своего подзащитного под домашний арест, заверив суд, что Сидаш не нарушит наложенных на него ограничений. "Я действительно обязуюсь все выполнять. Я реально не признаю себя виновным и не понимаю, что на сегодняшний день происходит", - обратился к судье Сергей Сидаш.

Следователь назвал постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об аресте "законным и обоснованным". Сидаш "обвиняется в тяжком преступлении против государственной власти, обладает обширными связями в связи с занимаемой должностью, медицинских противопоказаний для нахождения под стражей также не имеется", - отметил прокурор. Суд согласился с мнением обвинения.

Примечание:

"Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону", "Глава департамента строительства Новочеркасска заподозрен в мошенничестве", "Бывший мэр Шахт заподозрен в превышении полномочий".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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