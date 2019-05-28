Обжалован арест замгубернатора Ростовской области

28 мая 2019, 16:40

Адвокат заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении полномочий, подал апелляционную жалобу на его арест, сообщили в областном суде.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая силовики сообщили о задержании Сергея Сидаша, который является замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства, в связи с делом бывшего министра строительства региона Николая Безуглова. В тот же день Сидаш был арестован до 19 июля по подозрению в превышении полномочий.

Николай Безуглов был задержан и арестован 29 марта. Сегодня его арест был продлен до 27 июня. Вместе с Безугловым был арестован директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов рублей.

Об обжаловании ареста Сергея Сидаша сообщил сегодня представитель Ростовского областного суда.

"В суд поступила жалоба на постановление Ленинского районного суда об избрании Сидашу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал представитель облсуда, слова которого приводит РИА "Новости".

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Сидаша назначено на 14.00 мск 30 мая, передает также со ссылкой на представителя Ростовского областного суда "Интерфакс-Юг".