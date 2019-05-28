Суд продлил арест главы ростовского Минстроя на месяц

28 мая 2019, 15:08

Арест бывшего министра строительства региона Николая Безуглова продлен до 27 июня, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Николая Безуглова задержали и арестовали на два месяца. 4 апреля областной суд оставил в силе меру пресечения Безуглову.

Вместе с Безугловым на два месяца был арестован и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов рублей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил содержание под стражей Николая Безуглова на один месяц, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает сегодня "Интерфакс". "Срок содержания под стражей продлен до 27 июня включительно", - цитирует представителя суда "Регион online".

Ранее, 4 апреля, во время судебного заседания Николай Безуглов заявил о сотрудничестве со следствием. "Готов сотрудничать со следствием, рассказывать досконально все, как было, правду, что происходило в своих и закона интересах", - процитировалj 4 апреля Безуглова издание 1rnd.ru. В суде Безуглов также сообщил, что искал встречи с сотрудниками ФСБ. "Уничтожить документы невозможно, вся переписка и весь документооборот хранятся в закрытой системе правительства Ростовской области", - привело 4 апреля слова Безуглова издание Donnews.ru.

По словам Безуглова, обыски в доме и организациях начались за два месяца до задержания, сообщил 4 апреля ТАСС.

На сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, а также прокуратуры региона и ростовского управления СКР, по данным на 14.20 мск сегодня, нет информации о продлении ареста и об уголовном деле против Николая Безуглова.

Напомним, что 21 мая силовики сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша в связи с делом Николая Безуглова. В тот же день Сидаш был арестован до 19 июля по подозрению в превышении полномочий.