Сергей Сидаш © Фото пресс-службы правительства Ростовской области

22 мая 2019, 12:03

Замгубернатора Ростовской области арестован по делу о превышении полномочий

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, подозреваемый в превышении должностных полномочий, помещен в следственный изолятор до 19 июля, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 21 мая, силовики сообщили, что замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш задержан в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил заключить Сергея Сидаша под стражу до 19 июля, сообщил пресс-секретарь суда. "Суд постановил взять [Сидаша] под арест на один месяц и 29 суток", - сказал он.

Представитель суда уточнил, что дело возбуждено по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Заседание по делу Сидаша состоялось вечером 21 мая после закрытия суда, журналисты не были допущены к процессу, пишет сегодня "Коммерсант". В областном управлении СКР арест чиновника комментировать отказались, отмечает издание.

Комментариев от представителей Сергея Сидаша относительно решения суда пока не поступало. На сайтах Следственного комитета, регионального управления Следкома, Генпрокуратуры и ФСБ России информация о расследовании дела чиновника (по состоянию на 12.00 мск) не опубликована.

Напомним, что Николай Безуглов, который до мая 2018 года возглавлял Минстрой Ростовской области, был задержан 29 марта и заключен под стражу по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве "Ростов Арены". По этому же делу арестован и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов.

Примечание:

"Ростовский суд арестовал двух чиновников", "Минспорт раскритиковал подготовку Ростовской области к чемпионату мира", "Источники сообщили о задержании главы ростовского Минстроя".

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