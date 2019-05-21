21 мая 2019, 17:28

Силовики сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш задержан в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова, сообщили сегодня источники.

По данным источников, чиновник был задержан правоохранителями сегодня в Ростове-на-Дону.

Задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, у него дома, а также на его рабочем месте прошли обыски, написал сегодня со ссылкой свой информированный источник "Интерфакс".

Правоохранители задержали Николая Безуглова, до мая 2018 года занимавшего пост министра строительства Ростовской области, 29 марта. Следствие подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве "Ростов Арены", он помещен под стражу до 28 мая. По этой же статье проходит глава "Ростовоблстройзаказчика" Сергея Мищенко. 4 апреля Ростовский областной суд оставил в силе решение об аресте Безуглова.

Силовики задержали чиновника в связи с делом бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова,  передает сообщение источника в правоохранительных органах РИА "Новости".

Следователи настаивают на заключении подозреваемого под стражу, сообщил источник в правоохранительных органах. "Подано ходатайство об аресте", - цитирует его ТАСС.

Информации о задержании Сидаша на сайтах прокуратуры Ростовской области, Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области и Главного управления МВД по Ростовской области нет на 17.10 мск сегодня. Комментариев относительно уголовного дела в отношении чиновника нет на сайте правительства Ростовской области, на 17.10 мск сегодня он числится заместителем губернатора региона.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая суд отказал в удовлетворении апелляции на продление ареста главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину, задержанному по делу об обмане дольщиков, сообщила 14 мая адвокат.

Примечание:

"Стены "Ростов-Арены" возведены на 85%", "Минспорт раскритиковал подготовку Ростовской области к чемпионату мира", "Система медиафасада на "Ростов-Арене" смонтирована на 30%".

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