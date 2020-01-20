Прокуратура обжаловала отказ суда в продлении ареста замгубернатора Ростовской области

20 января 2020, 22:53

Решение ростовского суда, отказавшегося продлить домашний арест обвиняемому в превышении полномочий замгубернатора по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергею Сидашу, обжаловано прокуратурой.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Сидаш находится под домашним арестом в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова. В ноябре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил до 20 января срок его домашнего ареста, областной суд оставил это решение в силе. 17 января стало известно, что Ленинский райсуд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста замгубернатора.

По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил в мае адвокат вице-губернатора. По этому же делу заключен под стражу и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко.

Прокуратура оспорила решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении меры пресечения Сидашу. "Решение по Сидашу обжаловано", - цитирует сотрудника пресс-службы прокуратуры Ростовской области "Интерфакс-Юг".

Апелляционная жалоба подана в Ростовской областной суд, отметил сотрудник ведомства.

Комментариев от Сидаша или его представителей относительно апелляции прокуратуры не поступало. На сайте прокуратуры Ростовской области сообщения о обжаловании решения суда по состоянию на 22.10 мск сегодня нет. Информации о поступлении жалобы на сайте Ростовского областного суда по данным на 22.10 мск сегодня не опубликовано.