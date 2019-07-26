Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест

26 июля 2019, 15:52

Ростовский облсуд решил сегодня изменить меру пресечения для вице-губернатора Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня в суде. Чиновник переведен под домашний арест до 20 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок заключения под стражей вице-губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаш до 20 августа. Сидаш находился в СИЗО на Большой Садовой

21 мая силовики сообщили о задержании Сергея Сидаша в связи с делом бывшего министра строительства региона Николая Безуглова. По словам адвоката Сидаша Александра Полянского, вина его подзащитного доказывается в материалах дела только показаниями Безуглова, которые весьма противоречивы. Безуглов является обвиняемым по другому делу, и нельзя исключать, что за его показаниями против Сидаша может стоять попытка снять с себя часть вины, подчеркнул адвокат.

Решение районного суда об аресте Сергея Сидаша было отменено сегодня постановлением судьи Ростовского областного суда, сообщили в пресс-службе суда. «Сергею Сидашу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 августа" - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе.

Поводом к апелляционному рассмотрению явилась жалоба стороны защиты, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Ростовского областного суда. Сергей Сидаш подозревается по п.«в» ч.3 ст.286 УК России ("превышение полномочий"), отмечается в сообщении. Максимальная санкция по данной статье - 10 лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Комментариями Сергея Сидаша, его адвокатов и представителей следствия и прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что Сидаша не уволили с высокой должности. "Этот человек [Сидаш] - нет, он не уволен, на сегодня не доказана его вина", - заявил 7 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что бывший глава Минстроя Ростовской области Николай Безуглов был задержан и арестован 29 марта. 25 июня стало известно о его освобождении из СИЗО и переводе под домашний арест. Вместе с Безугловым был арестован директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов рублей.