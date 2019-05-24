Посетитель выходит из здания Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

24 мая 2019, 18:27

Борец с коррупцией осужден на 9,5 лет колонии в Ростовской области

Суд признал главу отдела по противодействию коррупции службы судебных приставов в Ростовской области виновным в получении взяток на миллион рублей.

Как писал "Кавказский узел", дело было передано в суд 27 февраля 2018 года. По версии следствия, в марте и июне 2017 года чиновник получил от начальника одного из районных отделов службы судебных приставов две взятки в 550 тысяч и 500 тысяч рублей. Ему грозило до 12 лет заключения.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего начальника областного отдела противодействия коррупции виновным в обоих эпизодах взяточничества. . Согласно приговору, взятки давались с целью скрыть нарушения, допущенные приставами-исполнителями при взыскании денег с должников. Дело рассматривалось с сентября 2018 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

"Подсудимому был вынесен обвинительный приговор - девять с половиной лет колонии строгого режима", - сказали в суде.

Приговор был вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. На сайте областного управления ФССП по состоянию на 18:26 мск 24 мая нет комментариев относительно вердикта суда.

Напомним, что 31 января суд назначил восемь лет колонии главе Ленинского районного отдела судебных приставов в Ростове-на-Дону Павлу Паку, признанному виновным в получении взятки на 860 тысяч рублей. Еще в мае 2018 года на фоне коррупционных скандалов покинул свой пост главный судебный пристав Ростовской области.

Примечание:

"Глава Лабинского района Кубани ушел в отставку после возбуждения дела", "Сочинские полицейские обвинены в фальсификации дела", "Директор МУПа в Геленджике заподозрен в миллионном ущербе".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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