25 июня 2019, 13:52

Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему главе Минстроя Ростовской области Николаю Безуглову и отправил его под домашний арест на два месяца, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", Николай Безугловй был арестован 29 марта. 4 апреля областной суд оставил в силе меру пресечения бывшему чиновнику. 28 мая суд продлил арест Безуглова до 27 июня. 

Вместе с Безугловым на два месяца был арестован и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов рублей.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения бывшему главе Минстроя Ростовской области Николаю Безуглову на домашний арест, со ссылкой на пресс-службу суда пишет сегодня РБК.

«Домашний арест продлится до 27 августа», - цитирует сегодня представителя суда издание «161.ру». В суде не уточнили дату заседания.

Освобождение Безуглова из СИЗО связано с ранее озвученными намерениями бывшего чиновника активно сотрудничать со следствием,  информирует сегодня «1Рнд», сославшись на источник в силовых структурах. "Не исключено, что следующим шагом, о котором станет известно, будет сделка со следствием. В этом случае, кстати, смягчается мера пресечения, а сам судебный процесс проходит в закрытом режиме", - цитирует источника издание.

Ранее, 4 апреля, во время судебного заседания Николай Безуглов заявил о сотрудничестве со следствием. "Готов сотрудничать со следствием, рассказывать досконально все, как было, правду, что происходило в своих и закона интересах", - процитировал 4 апреля Безуглова издание «1Рнд». В суде Безуглов также сообщил, что искал встречи с сотрудниками ФСБ. "Уничтожить документы невозможно, вся переписка и весь документооборот хранятся в закрытой системе правительства Ростовской области", - привело 4 апреля слова Безуглова издание Donnews.ru.

На апелляции в областном суде адвокат бывшего чиновника заявлял, что Безуглов нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которое невозможно в условиях СИЗО, и о готовности семьи выплатить залог, сообщает издание.

На сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, а также прокуратуры региона и ростовского управления СКР, по данным на 13.45 мск сегодня, нет информации о продлении ареста и об уголовном деле против Николая Безуглова.

Напомним, что 21 мая силовики сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша в связи с делом Николая Безуглова. В тот же день Сидаш был арестован до 19 июля по подозрению в превышении полномочий. 30 мая Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест Сидаша.

Примечание:

"Чиновники пообещали решить проблему с выплатой зарплаты строителям "Ростов-Арены", "Установка трибун началась на "Ростов-Арене", "Ростовская и Волгоградская области получили более 400 миллионов на инфраструктуру к чемпионату мира-2018".

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