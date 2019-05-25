25 мая 2019, 18:06

Замглавы Ростовского УФНС арестована на два месяца

Защита решила обжаловать арест замруководителя Ростовского областного управления налоговой службы Ирины Александровой, подозреваемой в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", высокопоставленный налоговик была задержана 24 мая, а 23 мая у нее на работе и дома были проведены обыски.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 24 мая вечером санкционировал арест Ирины Александровой, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя УФНС России по Ростовской области, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах региона.

"По решению суда Александрова заключена под стражу сроком на два месяца", — рассказал источник, слова которого приводит РИА "Новости".

Как сообщил представитель УФНС России по Ростовской области, Александрова в настоящее время находится в отпуске, отмечает агентство.

Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога одной из местных компаний на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств, передает сегодня со ссылкой на свой источник ТАСС.

Защита Александровой обжалует ее арест, сообщил адвокат коллегии адвокатов "Закон и справедливость" Владимир Чесноков. По его словам, в суде следователь заявил, что Александрова имеет связи с высокопоставленными сотрудниками силовых структур, поэтому может повлиять на ход следствия.

"При этом суду была представлена оперативная справка, в которой не указано ни одной фамилии так называемых высокопоставленных силовиков. Справка состоит из общего набора фраз. Защита Ирины Александровой считает версию следствия надуманной и однозначно будет обжаловать меру пресечения", — заявил Владимир Чесноков, слова которого приводит сегодня портал 1Rnd.ru. 

Примечание:

"Замгубернатора Ростовской области арестован по делу о превышении полномочий", "Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону", "Глава департамента строительства Новочеркасска заподозрен в мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2019, 19:04

25 мая 2019, 17:10

25 мая 2019, 16:37

25 мая 2019, 15:38

25 мая 2019, 14:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи