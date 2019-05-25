Замглавы Ростовского УФНС арестована на два месяца

25 мая 2019, 18:06

Защита решила обжаловать арест замруководителя Ростовского областного управления налоговой службы Ирины Александровой, подозреваемой в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", высокопоставленный налоговик была задержана 24 мая, а 23 мая у нее на работе и дома были проведены обыски.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 24 мая вечером санкционировал арест Ирины Александровой, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя УФНС России по Ростовской области, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах региона.

"По решению суда Александрова заключена под стражу сроком на два месяца", — рассказал источник, слова которого приводит РИА "Новости".

Как сообщил представитель УФНС России по Ростовской области, Александрова в настоящее время находится в отпуске, отмечает агентство.

Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога одной из местных компаний на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств, передает сегодня со ссылкой на свой источник ТАСС.

Защита Александровой обжалует ее арест, сообщил адвокат коллегии адвокатов "Закон и справедливость" Владимир Чесноков. По его словам, в суде следователь заявил, что Александрова имеет связи с высокопоставленными сотрудниками силовых структур, поэтому может повлиять на ход следствия.

"При этом суду была представлена оперативная справка, в которой не указано ни одной фамилии так называемых высокопоставленных силовиков. Справка состоит из общего набора фраз. Защита Ирины Александровой считает версию следствия надуманной и однозначно будет обжаловать меру пресечения", — заявил Владимир Чесноков, слова которого приводит сегодня портал 1Rnd.ru.