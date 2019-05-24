24 мая 2019, 14:59

Высокопоставленный налоговик задержан в Ростове-на-Дону

Замруководителя Ростовского областного управления Федеральной налоговой службы задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили источники.

"Дома и на работе [задержанной] проведены обыски", - сообщил источник.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"), информировал сегодня "Интерфакс". Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет заключения.

Задержание проведено сегодня, а обыски - 23 мая. Задержанная ожидает суда, который должен определить для нее меру пресечения, сообщил DonDay.

На сайтах областных управлений Следкома и МВД по состоянию на 14:55 мск 24 мая нет информации об этом деле. Комментариями задержанной, ее адвокатов и представителей УФНС "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая был заключен под стражу замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш, задержанный в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова.

Примечание:

"Дольщиков возмутил перенос суда по их делу в Ростове-на-Дону", "Продлен арест главного архитектора Ростовской области", "Власти Ростова пообещали квартиры обманутым дольщикам".

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