Высокопоставленный налоговик задержан в Ростове-на-Дону

24 мая 2019, 14:59

Замруководителя Ростовского областного управления Федеральной налоговой службы задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили источники.

"Дома и на работе [задержанной] проведены обыски", - сообщил источник.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"), информировал сегодня "Интерфакс". Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет заключения.

Задержание проведено сегодня, а обыски - 23 мая. Задержанная ожидает суда, который должен определить для нее меру пресечения, сообщил DonDay.

На сайтах областных управлений Следкома и МВД по состоянию на 14:55 мск 24 мая нет информации об этом деле. Комментариями задержанной, ее адвокатов и представителей УФНС "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая был заключен под стражу замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш, задержанный в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова.