Роман Илюгин. Фото: администрация города Ростова-на-Дону http://www.rostov-gorod.info

22 мая 2019, 10:51

Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом до 23 июня главного архитектора города Романа Илюгина, задержанного по делу об обмане дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Илюгин был задержан по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. В последствии следователи ужесточили обвинение в рамках той же статьи, а 15 апреля следствие объединило его дело об обмане дольщиков с делом о халатности при выявлении самостроев. 14 мая суд отказал в удовлетворении апелляции на продление ареста главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину, оставив его под стражей до 23 мая.

По делу обманутых дольщиков в регионе были задержаны еще два архитектора. Следствие сообщило, что главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига подозреваются в превышении должностных полномочий. Корчига 20 марта был переведен под домашний арест. Полянский ушел с должности 11 февраля по собственному желанию, он находится под арестом до 10 июня

"Срок содержания под стражей (в отношении Илюгина) продлен на месяц", - сообщил 21 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону. По словам сотрудника суда, он остается под арестом до 23 июня.

О продлении срока заключения подозреваемого ходатайствовало следствие, сославшись на то, что расследование еще не окончено, написала со ссылкой адвоката Илюгина Екатерину Водяник газета "Ростов официальный". Она также рассказала, что защита обжалует это решение в областном суде.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Дольщиков возмутил перенос суда по их делу в Ростове-на-Дону", "Продлен арест главного архитектора Ростовской области", "Власти Ростова пообещали квартиры обманутым дольщикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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