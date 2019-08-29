Николай Безуглов Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

29 августа 2019, 10:57

Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц

Суд продлил срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова до 27 сентября, сообщили 28 августа в суде.

Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов был арестован 29 марта, однако 25 июня стало известно, что бывший глава ростовского Минстроя освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест до 27 августа. 

По версии следствия, по распоряжению Безуглова, а также арестованного вместе с ним директора госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко, при подготовке стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. По предварительной версии, следствие оценило ущерб по делу  в более 223 миллионов рублей.

Ленинский суд Ростова продлил срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова на один месяц, со ссылкой на представителя суда написал 28 августа РБК.

«Арест (Безуглова) продлен до 27 сентября»,- процитировал 28 августа представителя  отдела делопроизводства райсуда «Коммерсант».

Дату заседания в суде не уточнили. На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону на 10.40 мск сегодня нет информации о продлении срока ареста Безуглова.

Ранее Безуглов заявил о намерении сотрудничать со следствием. С этим решением источник в силовых структурах связал и изменение меры пресечения бывшему чиновнику на домашний арест. На апелляции в областном суде адвокат бывшего чиновника заявлял, что Безуглов нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которое невозможно в условиях СИЗО.

Напомним, что 21 мая силовики сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша в связи с делом Николая Безуглова. В тот же день Сидаш был арестован до 19 июля по подозрению в превышении полномочий. 30 мая Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест Сидаша.

Примечание:

"Минспорт раскритиковал подготовку Ростовской области к чемпионату мира", "Установка трибун началась на "Ростов-Арене", "Ростовская и Волгоградская области получили более 400 миллионов на инфраструктуру к чемпионату мира-2018".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 августа 2019, 12:01

  • Защита оспорила перенос суда по делу убитых дагестанцев

    Заседание по апелляционной жалобе, оспорившей отказ перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни, назначено на 19 сентября, сообщили в суде. Суд изменяет территориальную подсудность дела по схожим делам, заявил адвокат Андрей Сабинин.

29 августа 2019, 11:12

  • Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке

    Уроженец Дагестана Вали Багаутдинов, который, по версии силовиков, был убит ответным огнем в перестрелке в Буйнакском районе, накануне гибели отлучился заправить машину в Махачкале и пропал, рассказала его мать Гульнара Багаутдинова. По версии женщины, силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку.

29 августа 2019, 09:56

29 августа 2019, 08:58

29 августа 2019, 07:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи