Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц

29 августа 2019, 10:57

Суд продлил срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова до 27 сентября, сообщили 28 августа в суде.

Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов был арестован 29 марта, однако 25 июня стало известно, что бывший глава ростовского Минстроя освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест до 27 августа.

По версии следствия, по распоряжению Безуглова, а также арестованного вместе с ним директора госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко, при подготовке стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. По предварительной версии, следствие оценило ущерб по делу в более 223 миллионов рублей.

Ленинский суд Ростова продлил срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова на один месяц, со ссылкой на представителя суда написал 28 августа РБК.

«Арест (Безуглова) продлен до 27 сентября»,- процитировал 28 августа представителя отдела делопроизводства райсуда «Коммерсант».

Дату заседания в суде не уточнили. На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону на 10.40 мск сегодня нет информации о продлении срока ареста Безуглова.

Ранее Безуглов заявил о намерении сотрудничать со следствием. С этим решением источник в силовых структурах связал и изменение меры пресечения бывшему чиновнику на домашний арест. На апелляции в областном суде адвокат бывшего чиновника заявлял, что Безуглов нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которое невозможно в условиях СИЗО.

Напомним, что 21 мая силовики сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша в связи с делом Николая Безуглова. В тот же день Сидаш был арестован до 19 июля по подозрению в превышении полномочий. 30 мая Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест Сидаша.