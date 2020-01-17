17 января 2020, 15:24

Суд отказался продлевать арест замгубернатора Ростовской области

Ленинский райсуд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил до 19 ноября срок домашнего ареста заместителя губернатора по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша. Областной суд оставил это решение в силе. 18 ноября 2019 года арест Сидаша был продлен до 20 января.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Сергею Сидашу, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Срок ареста Сидаша истекает 20 января, уточнили в Ленинском райсуде. Постановление было вынесено 15 января и может быть обжаловано, однако сегодня к 14.00 мск жалобы на него не подано, отметили в суде.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Сергея Сидаша или его представителей относительно решения суда.

Напомним, замгубернатора был задержан в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова. По этому же делу заключен под стражу и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил в мае адвокат вице-губернатора.

Примечание:

"Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста", "Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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