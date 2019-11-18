Арест вице-губернатора Ростовской области продлен на два месяца

18 ноября 2019, 15:01

Суд в Ростове-на-Дону оставил под домашним арестом до 20 января 2020 года замгубернатора региона Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил до 19 ноября срок домашнего ареста заместителя губернатора по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша. Областной суд оставил это решение в силе.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на два месяца срок домашнего ареста Сергея Сидаша, сообщает сегодня со ссылкой на представителя суда ТАСС.

Срок ареста Сидаша продлен до 20 января 2020 года, уточняет со ссылкой на пресс-службу Ленинского суда Donday.ru.

На сайте районного суда, по состоянию на 15.00 мск, информация о продлении домашнего ареста чиновника не опубликована.

Напомним, Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова, который арестован до 27 ноября. По этому же делу заключен под стражу и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко.

По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил в мае адвокат вице-губернатора.