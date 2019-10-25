Вице-губернатор Ростовской области оставлен под арестом

25 октября 2019, 16:04

Ростовский областной суд оставил под домашним арестом до 19 ноября заместителя губернатора региона Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Сидаш был арестован до 21 мая. 16 августа его арест был продлен судом до 19 октября, а по истечении этого срока - до 19 ноября.

Сегодня Ростовский облсуд отклонил апелляционную жалобу Сидаша на арест. "Постановление Ленинского районного суда от 15 октября 2019 года о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Сидашу оставлено без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Напомним, Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова, который арестован до 27 ноября. По этому же делу был арестован и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей.