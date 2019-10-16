16 октября 2019, 20:01

Суд продлил арест вице-губернатору Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону оставил под домашним арестом до 19 ноября заместителя главы региона Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Сидаш был арестован до 21 мая. 16 августа срок его ареста был продлен судом до 19 октября.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил меру пресечения неизменной, сообщили в пресс-службе суда. "Срок домашнего ареста продлен до 19 ноября", - процитировал представителя суда "Интерфакс".

На сайте Ленинский районный суд Ростова-на-Дону к 20.00 мск 16 октября не появилось информации об этом решении. Комментариями Сергея Сидаша или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова, который арестован до 27 ноября. По этоиу же делу был арестован и директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей.

Примечание:

"Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц",  "Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО".

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