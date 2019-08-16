Замгубернатора Ростовской области оставлен под арестом

16 августа 2019, 15:26

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 19 октября домашний арест заместителю губернатора региона Сергею Сидашу, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая Сергей Сидаш был арестован до 19 июля. Защита подала апелляцию на это решение. 30 июля Сидаш был оставлен под арестом.

"Срок домашнего ареста (Сергею Сидашу) продлен на 1 месяц и 29 суток, по 19 октября включительно", - цитирует сегодня представителя суда "Интерфакс".

Напомним, ранее силовики сообщили, что Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова, который был арестован 29 марта. Вместе с Безугловым также был арестован директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка, по мнению следствия, составила более 223 миллионов рублей.