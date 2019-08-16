Табличка на входе в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

16 августа 2019, 15:26

Замгубернатора Ростовской области оставлен под арестом

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 19 октября домашний арест заместителю губернатора региона Сергею Сидашу, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая Сергей Сидаш был арестован до 19 июля. Защита подала апелляцию на это решение. 30 июля Сидаш был оставлен под арестом.

"Срок домашнего ареста (Сергею Сидашу) продлен на 1 месяц и 29 суток, по 19 октября включительно", - цитирует сегодня представителя суда "Интерфакс".

Напомним, ранее силовики сообщили, что Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства области Николая Безуглова, который был арестован 29 марта. Вместе с Безугловым также был арестован директор госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в то время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка, по мнению следствия, составила более 223 миллионов рублей.

Примечание:

"Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО", "Ростовский суд арестовал двух чиновников", "Минспорт раскритиковал подготовку Ростовской области к чемпионату мира".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 августа 2019, 02:58

  • В Сочи после ливня затоплены центральные улицы

    Краткосрочный ливень, прошедший в Сочи, затопил центральные улицы, к некоторых местах вода доходила людям до пояса. Потопления возникают из-за плохо организованной системы ливневок и некачественного их обслуживания, полагают местные жители.

18 августа 2019, 01:59

18 августа 2019, 01:00

17 августа 2019, 23:59

17 августа 2019, 22:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи