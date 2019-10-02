Николай Безуглов. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

02 октября 2019, 06:52

Суд в Ростове-на-Дону продлил арест министра Безуглова

Срок домашнего ареста бывшего главы Минстроя Ростовской области Николая Безуглова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов Арена", продлен на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов был арестован 29 марта, однако в июне стало известно, что бывший глава ростовского Минстроя освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест. 28 августа суд продлил срок домашнего ареста Безуглова на месяц.

Бывшему чиновнику вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии силовиков, по указанию Николая Безуглова, а также арестованного вместе с ним руководителя госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко, при подготовке стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. По предварительной версии следователей, ущерб по делу составил более чем 223 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, об этом со ссылкой на представителя суда сообщила 1 октября на своем сайте телекомпания "Дон-ТР".

"Арест продлен на два месяца, до 27 ноября", - процитировал представителя райсуда 1 октября "Коммерсант".

Дата заседания в сообщениях не уточняется. На сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону на 6.00 мск сегодня нет информации о продлении срока ареста Безуглова.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что Николай Безуглов заявил о намерении сотрудничать со следствием. С этим решением источник в правоохранительных органах связал изменение меры пресечения бывшему чиновнику на домашний арест. На апелляции в областном суде адвокат бывшего министра заявлял, что Безуглов нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которое невозможно в условиях СИЗО.

Примечание:

"Замгубернатора Ростовской области оставлен под арестом", "Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО".

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