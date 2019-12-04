Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста

04 декабря 2019, 03:19

Глава Ростовской области назначил заместителя арестованного министра здравоохранения Татьяны Быковской исполняющим ее обязанности. Губернатор также отметил работу Быковской на посту главы ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и несколько ее подчиненных были задержаны по делу о превышении полномочий. На следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест на два месяца, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу.

По версии следствия, озвученной в суде, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области Андрея Ерошенко, заместителя главы ведомства по лечебной работе. Указ о его назначении Голубев подписал 2 декабря, сообщило издание «1Рнд» в тот же день.

Комментируя домашний арест Быковской, Голубев похвалив ее за работу в должности. «Все рабочие вопросы Татьяна Быковская на посту министра решает оперативно и результативно. Посмотрите, у Ростовской области самая обширная в стране сеть сельских фельдшерско-акушерских пунктов – более 1000 […] Когда в области несколько лет назад возникла угроза распространения энтеровируса, буквально незамедлительно медиками по всему региону были предприняты меры реагирования и информирования. В итоге удалось избежать паники среди населения, общими усилиями не допустить распространение вируса», - заявил Голубев, слова которого приводятся на сайте правительства области 3 декабря.

По словам главы региона, ограничительные меры в отношении Быковской, а также главного архитектора области Алексея Полянского, вице-губернатора Сергея Сидаша, министра строительства Николая Безуглова «наносят ущерб управленческой системе региона и ставят под угрозу ее дееспособность». «Считаю, что принимаемые ограничительные меры в отношении руководителей чрезмерны. В конечном итоге всё это сказывается на социальном самочувствии жителей области», - заявил Голубев.

Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест по подозрению в том, что необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, нанесенный дольщикам ущерб оценивается в более чем 35 миллионов рублей. Сергей Сидаш был задержан в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова, который арестован до 27 ноября. По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил в мае адвокат вице-губернатора.

По ее словам, проверок, в том числе и служебных, по поводу системы утилизации медицинских отходов «проводилось немало».

«Медицинские отходы, причём, любого класса опасности, не должны валяться по берегам водоёмов, по степи, на незаконных свалках и мусорках или, например, в железнодорожном вагоне на запасных путях в крупном городе […] Именно для этого было в своё время подписано соглашение с инвестором, который с нуля создал в Ростовской области реально работающий центр по утилизации медицинских отходов. Центр выполнял свои обязательства. Претензий не возникало, в том числе - у контролирующих эпидемиологическую обстановку органов […] этот проект - в интересах жителей области, он доказал свою эффективность. И мы будем его продолжать», - резюмировал глава области.

Дело Быковской связано с нарушениями, выявленными антимонопольной службой при проведении конкурса на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов. Конкурс проводился Минздравом Ростовской области в 2017-2018 годах, информировал источник.

В день задержания Быковской, силовики провели обыски в компании, занимавшейся утилизацией медотходов в регионе, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило издание «161.ру» 28 ноября. По данным источника, обыски были связаны с уголовным делом против Быковской.

На сайтах правительства и Минздрава Ростовской области на 1.35 мск сегодня нет информации о назначении Андрея Ерошенко и.о. министра здравоохранения Ростовской области.