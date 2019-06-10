Продлен арест главному архитектору Ростовской области

10 июня 2019, 22:51

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца продлил срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест.

Решением Советского районного суда Ростова-на-Дону домашний арест Полянского продлен до 10 августа, со ссылкой на его адвоката Фатиму Какалию передал ТАСС.

"Продлевать домашний арест могут в течение года. Но если дело будет направлено в суд, больше продлений не будет", - процитировал адвоката Rostof.ru.

По версии следствия, Алексей Полянский необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства. В результате дольщикам был нанесен ущерб на более чем 35 миллионов рублей, полагают следователи.

Помимо Полянского, в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.