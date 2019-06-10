Алексей Полянский в суде. Скриншот видео, http://dontr.ru/novosti/byvshiy-glavnyy-arkhitektor-rostovskoy-oblasti-aleksey-polyanskiy-ostanetsya-pod-domashnim-arestom-e/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

10 июня 2019, 22:51

Продлен арест главному архитектору Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца продлил срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест.

Решением Советского районного суда Ростова-на-Дону домашний арест Полянского продлен до 10 августа, со ссылкой на его адвоката Фатиму Какалию передал ТАСС.

"Продлевать домашний арест могут в течение года. Но если дело будет направлено в суд, больше продлений не будет", - процитировал адвоката Rostof.ru.

По версии следствия, Алексей Полянский необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства. В результате дольщикам был нанесен ущерб на более чем 35 миллионов рублей, полагают следователи.

Помимо Полянского, в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

Примечание:

"Двое полицейских в Ростовской области осуждены за присвоение денег для информаторов", "Владелец "Стелла-банка" в Ростовской области задержан по подозрению в крупном хищении", "Бухгалтер ростовского учебного учреждения заподозрена в присвоении 14,5 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 июня 2019, 22:47

10 июня 2019, 21:57

10 июня 2019, 21:35

10 июня 2019, 21:31

  • 2 Петиция в поддержку Кочесоко набрала 2 тысячи подписей

    Адвокат, нанятый родственниками Мартина Кочесоко, смог встретиться с задержанным активистом в изоляторе, рассказал представитель «Хабзэ» Азамат Шорманов. Петицию с требованием освободить Кочесоко за сутки подписали более 2 тысяч человек.

10 июня 2019, 21:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии