Главный архитектор Мартыновского района осужден за превышение полномочий

06 июня 2019, 21:14

Суд признал главного архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчигу виновным в необоснованной выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома. Прокуратура сочла назначенный архитектору штраф слишком мягким наказанием.

Как писал "Кавказский узел", с 14 февраля по 19 марта Александр Корчига находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест.

Помимо Корчиги, в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов арестованы главный архитектор региона Алексей Полянский и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин.

Мартыновский районный суд решил, что главный архитектор местной администрации Мартыновского района выдал разрешение застройщику на строительство 16-ти квартирного жилого дома, зная при об этом об отсутствии подключения соответствующего участка к электросетям. Это и стало причиной того, что застройщик до сих пор не завершил строительство. В результате оказались нарушены права на жилье 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила прокуратура.

Александру Корчиге назначены 50 тысяч рублей штрафа по статье "Превышение должностных полномочий", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области.

Ведомство сочло приговор чрезмерно мягким и заявила о намерении его обжаловать.

На сайте администрации Мартыновского района по состоянию на 21.14 мск 6 июня нет комментариев относительно приговора. Комментариями самого Александра Корчиги или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.