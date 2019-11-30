Глава Минздрава Ростовской области отправлена под домашний арест

30 ноября 2019, 00:29

Суд в Ростове-на-Дону поместил под домашний арест на два месяца задержанную по делу о превышении должностных полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, ее заместитель Станислав Беседовский заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября источники в правоохранительных органах сообщили о задержании по делу о превышении полномочий главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и нескольких ее подчиненных.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 29 ноября избрал меру пресечения Быковской, министр отправлена по домашний арест на два месяца, до 27 января 2020 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Ростовского областного суда.

Беседовского Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 29 ноября постановил поместить под стражу, сказал сотрудник суда. По его словам, замминистра также арестован до 27 января 2020 года.

Судья на заседании озвучил материалы следствия, согласно которым Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, сообщило РИА "Новости".

Комментариями Быковской и Беседовского или их представителей относительно этого решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону информации об избрании меры пресечения подозреваемым по состоянию на 0.10 мск 30 ноября нет.