30 ноября 2019, 00:29

Глава Минздрава Ростовской области отправлена под домашний арест

Суд в Ростове-на-Дону поместил под домашний арест на два месяца задержанную по делу о превышении должностных полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, ее заместитель Станислав Беседовский заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября  источники в правоохранительных органах сообщили о задержании по делу о превышении полномочий главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и нескольких ее подчиненных.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 29 ноября избрал меру пресечения Быковской, министр отправлена по домашний арест на два месяца, до 27 января 2020 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Ростовского областного суда.

Беседовского Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 29 ноября постановил поместить под стражу, сказал сотрудник суда. По его словам, замминистра также арестован до 27 января 2020 года.

Судья на заседании озвучил материалы следствия, согласно которым Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, сообщило РИА "Новости".

Комментариями Быковской и Беседовского или их представителей относительно этого решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону информации об избрании меры пресечения подозреваемым  по состоянию на 0.10 мск 30 ноября нет.

Примечание:

"Арест вице-губернатора Ростовской области продлен на два месяца", "Борец с коррупцией осужден на 9,5 года колонии в Ростовской области", "Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 ноября 2019, 00:38

29 ноября 2019, 23:58

  • Правозащитники призвали расследовать жестокий разгон протестов в Тбилиси

    Грубые нарушения инструкций полицейскими при разгоне акции протеста в Тбилиси 20-21 июня должны тщательно расследоваться, а правила применения спецсредств нужно ужесточить, считает "Ассоциация молодых юристов". Власти Грузии целиком одобряют жестокий разгон демонстрантов, считает политолог Шота Утиашвили.

29 ноября 2019, 23:36

29 ноября 2019, 23:20

29 ноября 2019, 22:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи