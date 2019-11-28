Татьяна Быковская. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области pda.donland.ru

28 ноября 2019, 11:07

Силовики сообщили о задержании руководства Минздрава Ростовской области

Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и несколько ее подчиненных задержали сегодня по делу о превышении полномочий, сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источника, расследованием занимается ФСБ. "Дело возбуждено по статье 286 УК РФ", - сказал он, пояснив, что речь идет о нарушениях, выявленных антимонопольной службой при проведении конкурса на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов. Конкурс проводился Минздравом Ростовской области в 2017-2018 годах, информировал ТАСС.

Татьяну Быковскую задержали сегодня рано утром, со ссылкой на собственный источник сообщило РИА "Новости". По данным этого источника, сотрудники ФСБ проводят следственные действия как в здании Минздрава, так и по месту жительства задержанных чиновников.

Задержанная сегодня Быковская в разные годы занимала должности заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области, первого заместителя исполнительного директора областного Фонда обязательного медицинского страхования. Министром здравоохранения она стала в декабре 2004 года, сообщил "Интерфакс".

На сайте Минздрава Ростовской области к 11.07 мск 28 ноября не появилось комментариев относительно информации о задержаниях, а на сайтах областных управлений МВД и Следкома нет данных о самих задержаниях. По статье о превышении полномочий чиновникам грозит до семи лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 ноября суд оставил под стражей вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, также обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Примечание:

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