Быковская и ее зам обвинены в превышении полномочий

17 декабря 2019, 07:59

Управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий министру здравоохранения региона Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому. По версии следствия, чиновники помогли частной фирме выиграть тендер на утилизацию медицинских отходов, сообщает "Коммерсант".

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны по делу о превышении полномочий. На следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест на два месяца, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу.

По версии следствия, которая озвучивалась в суде при избрании меры пресечения, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Позднее, комментируя дело Быковской, губернатор области Василий Голубев похвалил ее за работу в должности. По его словам, проверок, в том числе и служебных, по поводу системы утилизации медицинских отходов "проводилось немало".

Управлением Федеральной службы безопасности по Ростовской области Быковской и Беседовскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Защита обвиняемых считает преследование своих клиентов происками участников торгов, которые проиграли тендер на утилизацию медицинских отходов в Ростовской области, пишет "Коммерсант".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Следствие считает, что чиновники в сентябре 2017 года вступили в сговор и помогли частной фирме одержать победу в аукционе на право заключения государственных и муниципальных контрактов с бюджетными лечебными учреждениями Ростовской области на переработку биологически опасных медицинских отходов. По версии следствия, обвиняемые в ходе неоднократных встреч согласовывали с представителями фирмы содержание конкурсной документации, и в итоге двое ее конкурентов оказались в заведомо невыгодных условиях.

Сообщений относительно предъявления обвинения Быковской и Беседовскому на сайтах ФСБ России, прокуратуры региона по данным на 06.00 мск 17 декабря не было.