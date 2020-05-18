Отменены решения судов о снятии домашнего ареста с Татьяны Быковской

18 мая 2020, 18:40

Кассационный суд в Краснодаре отменил постановления судов Ростовской области, освободивших из-под домашнего ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, сообщил сегодня ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил ее под домашний арест до 27 января по подозрению в превышении должностных полномочий. 24 января суд не продлил домашний арест Быковской. Прокурор региона обжаловал решение суда в областном суде, но суд отказался удовлетворить апелляцию. 28 января Татьяна Быковская вышла на работу и исполняет обязанности министра здравоохранения Ростовской области.

Постановления Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и Ростовского областного суда об отказе в продлении домашнего ареста Татьяне Быковской по делу о превышении полномочий отменены решением Четвертого кассационного суда. "Основания отмены нам неизвестны, но дело на новое рассмотрение не передано, с учетом истечения сроков", - приводит слова адвоката Быковской Павла Лапшова "Интерфакс-Юг".

Решения о дальнейших действиях защита будет принимать после ознакомления с постановлением суда, рассказал адвокат, добавив, что адвокаты не ожидали такого решения кассационной инстанции.

Кассационная жалоба поступила на рассмотрение в Краснодарский кассационный суд 20 февраля, слушания дважды откладывались в связи с неявкой сторон, сообщается на сайте суда.