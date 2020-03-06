Главный архитектор Ростова-на-Дону вернулся в свое кресло

06 марта 2020, 14:54

Роман Илюгин, обвиняемый в превышении полномочий и халатности, приступил к работе после домашнего ареста и отпуска, сообщил сегодня представитель администрации Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля 2019 года. 22 июля 2019 года он был переведен под домашний арест, а 3 февраля 2020 года — выпущен под подписку о невыезде.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Роман Илюгин после проверки документов согласовал выдачу разрешения на строительство жилого дома застройщику, который впоследствии был осужден за мошенничество со средствами шести дольщиков на сумму почти 5 млн рублей. Илюгин, по данным следствия, также выдал разрешение на строительство одноквартирного трехэтажного дома другому застройщику, который построил вместо дома автосервис. Также прокуратура обвиняет чиновника в том, что он в 2011-2017 годах не помешал возведению самостроев по 12 адресам в Ростове-на-Дону. Главный архитектор не признает своей вины .

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин вышел на работу. Елена Гавриленко, временно исполнявшая обязанности главного архитектора, снова стала замом Илюгина, приводит сегодня слова заместителя главы администрации города donnews.ru.

Илюгин был освобожден из под домашнего ареста под подписку о невыезде 3 февраля и должен был приступить к работе на следующий день. Но сразу после освобождения он взял отпуск, сообщает "Федерал пресс".

Кроме Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Всего в 2019 году в Ростовской области были задержаны четверо архитекторов, говорится материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий".

Напомним, 28 января 2020 года после домашнего ареста на работу вернулась глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская, в отношении которой расследуется дело о превышении должностных полномочий.