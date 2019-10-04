Главный архитектор Ростова-на-Дону объявил себя невиновным

04 октября 2019, 15:23

На первом заседании по делу главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина 3 октября прокурор зачитал обвинительное заключение по статьям о превышении полномочий и халатности. Сам Илюгин полностью отверг вину, а защита указала на фактические ошибки следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля. Суд неоднократно продлевал арест чиновника, а 22 июля Илюгин был переведен под домашний арест.

Изначально Илюгину инкриминировали превышение полномочий при выдаче разрешений на строительство многоэтажек в то время, когда он еще работал в должности главного архитектора Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Позже также обвинили по статье о халатности при выявлении самостроев.

Первое заседание по делу главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина в Ворошиловском районном суде состоялось 3 октября. На процесс без сопровождения судебных приставов, самостоятельно, приехал находящийся под домашним арестом подсудимый Илюгин и два его адвоката. Поддержать бывшего главного архитектора пришли девять ростовчан и его супруга Екатерина, также в зале присутствовало два корреспондента информационных изданий. Потерпевшие дольщики в зал заседаний не явились, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на заседании.

На процесс пришли члены семьи Илюгин и его друзья. Также присутствовали ростовские правозащитники и активисты, информирует сегодня газета «Ростов официальный».

Дело Илюгина было передано на рассмотрение судьи Ворошиловского райсуда города Татьяне Ермаковой, передал корреспондент «Кавказского узла».

Федеральный судья Татьяна Ермакова слушала дело ростовского бизнесмена, одного из нынешних претендентов на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону Александра Хуруджи. В 2017 году Ермакова вынесла ему оправдательный приговор.

На заседании было заслушано обвинительное заключение прокурора, оглашение которого продлилось около часа, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Романа Илюгина обвиняют сразу по двум статьям: «превышение должностных полномочий» и «халатность». Максимальные санкции по данным статьям - 10 лет заключения и арест до 3-х месяцев соответственно.

Согласно зачитанному заключению, с 8 по 14 июля 2014 года Роман Илюгин после проверки документов одобрил получение разрешения на строительство жилого дома на одной из улиц в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, однако, по версии обвинения, Илюгин должен был отказать застройщикам. Впоследствии этот застройщик возвел многоквартирный дом, но был осужден за мошенничество со средствами шести дольщиков, ущерб которым, по версии следствия, составил 4,933 миллиона рублей.

Илюгин, по данным следствия, также выдал разрешение на строительство одноквартирного трехэтажного дома другому застройщику, который построил на этом земельном участке автосервис. Кроме того, обвиняемый не прекратил строительство самостроев по 12 адресам в Ростове-на-Дону, возведенных с 10 октября 2011 года по 7 ноября 2017 года, утверждает обвинение.

В деле о халатности речь идет о 64 самостроях, уточнила 15 апреля супруга подсудимого Екатерина Илюгина. "Чтобы решить вопрос со сносом здания, необходимо подать иск в суд. Этим должен заниматься глава района — у архитектора нет на это полномочий. Кроме того, меры принимались: по многим объектам иски поданы, часть находится на рассмотрении в суде, а по большинству уже приняты решения", - заявила Илюгина.

После выступления прокурора Роман Илюгин отверг все обвинения и полностью не признал вину. «Виновным себя не признаю. Считаю обвинение незаконным и необоснованным», - заявил Илюгин суду.

Обвинение по делу Илюгина содержат в себе «фактические и логические ошибки», сообщила адвокат Екатерина Водяник. «Обвинение ссылается на нарушение норм должностной инструкции, которых в самой должностной инструкции нет. Здесь нет ни состава, ни события преступления. Илюгин выдал разрешения на строительство абсолютно законно, а то, что вменяется по статье «халатность» не входило в его должностные обязанности… обвинительное заключение утверждено ошибочно и направлено в суд ошибочно», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Водяник.

Второй адвокат Илюгина, Геннадий Семенчуков, согласился со своей коллегой о незаконности предъявленного обвинения и пообещал представить доказательства невиновности своего подзащитного в ходе процесса, передал корреспондент «Кавказского узла» его слова.

Следующее заседание состоится 17 октября в 10.00 мск. На нем планируется допрос подсудимого, который изъявил желание дать показания суду в самом начале процесса.

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский также находится под домашним арестом. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

В подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.