Роман Илюгин. Фото пресс-службы администрации Ростова

13 августа 2019, 16:41

Дело главного архитектора Ростова-на-Дону передано в суд

Следствие отчиталось об окончании расследования дела главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и уточнило подробности обвинения, связанного с незаконной выдачей разрешение на строительство жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Впоследствии дело было объединено с делом о халатности при выявлении самостроев. Суд неоднократно продлевал арест чиновника, но 22 июля Илюгин был переведен под домашний арест.

По версии следствия, с 2011 по 2017 год главный архитектор Ростова-на-Дону, работая еще в должности главного архитектора Ворошиловского района города, не остановил самовольное строительство многоквартирных жилых домов по 12 адресам на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки.

Также следователи уточнили, что обвиняемый незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов, которые решениями суда признаны не соответствующими нормам строительства. К возведению одного из домов были привлечены средства дольщиков, которые впоследствии были похищены, говорилось в сообщении на сайте ростовского Управления СКР 12 августа.

Расследование уголовного дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Халатность" завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данным статьям – 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на три года и 3 месяца ареста соответственно.

С октября 2011 года Роман Илюгин работал в должности архитектора администрации Ворошиловского района, сообщил 9 ноября 2017 года телеканал "Дон-ТР". По данным телеканала, 8 ноября 2017 года Илюгин был назначен главным архитектором Ростова-на-Дону.

Ранее защита заявляла, что подозрения в халатности безосновательны. По словам жены и адвоката подозреваемого, Илюгин отказался признать свою вину и заключить сделку со следствием.

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский также находится под домашним арестом. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

В опубликованной на "Кавказском узле" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Дольщиков возмутил перенос суда по их делу в Ростове-на-Дону", "Продлен арест главного архитектора Ростовской области", "Власти Ростова пообещали квартиры обманутым дольщикам".

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