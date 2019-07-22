Роман Илюгин. Фото: администрация города Ростова-на-Дону http://www.rostov-gorod.info

22 июля 2019, 19:15

Главный архитектор Ростова-на-Дону переведен под домашний арест

Суд сегодня смягчил меру пресечения главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину по ходатайству следствия.

Как писал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Впоследствии дело было объединено с делом о халатности при выявлении самостроев. Суд назначил Илюгину меру пресечения в виде содержания под стражей, арест чиновника неоднократно продлевался.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону сегодня изменил меру пресечения Роману Илюгину на домашний арест, сообщила адвокат Екатерина Водяник.

"Под домашний арест выпустили, до 11 августа", - рассказала Екатерина Водяник, слова которой приводит ТАСС.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону. «Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Илюгина Романа», - приводит сообщение пресс-службы суда «АиФ-Ростов».

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский также находится под домашним арестом. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

Примечание:

"Арест ростовского вице-губернатора Сидаша продлен на месяц", "Суд встал на сторону застройщиков Александровской рощи в Ростове-на-Дону", "Главный архитектор Мартыновского района осужден за превышение полномочий".

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