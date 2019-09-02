02 сентября 2019, 20:21

Главному архитектору Ростова-на-Дону продлен домашний арест

Суд в Ростове-на-Дону на полгода продлил срок домашнего ареста главному архитектору города Роману Илюгину, обвиненному в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоэтажек.

Как сообщал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Суд неоднократно продлевал арест чиновника, а 22 июля Илюгин был переведен под домашний арест.

По словам адвоката Илюгина Екатерины Водяник, срок домашнего ареста ее подзащитного, истекавший 4 сентября, продлен на шесть месяцев. По словам адвоката, решение суда будет обжаловано, информировал сегодня ТАСС.

На сайте Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, где рассматривается дело Илюгина, по состоянию на 20.20 мск 2 сентября нет информации о продлении ему ареста.

Дело о превышении полномочий было объединено с делом о халатности при выявлении самостроев. По версии следствия, с 2011 по 2017 год главный архитектор Ростова-на-Дону, работая еще в должности главного архитектора Ворошиловского района города, не остановил самовольное строительство многоквартирных жилых домов по 12 адресам на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Кроме того, он выдал разрешения на строительство двух жилых домов, при возведении которых суд нашел нарушения. К строительству одного из домов были привлечены средства дольщиков, которые впоследствии были похищены, информировало следствие.

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский также находится под домашним арестом. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

В подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Проверка в связи с массовой гибелью бычка в Таганрогском заливе показала отсутствие загрязнений", "В Волгограде прошел пикет против вырубки деревьев в парковой зоне", "Жители Сочи заявляют о спиле зеленых насаждений на территории политехникума", "В Ростове-на-Дону прошла акция по сбору средств для озеленения зоопарка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 сентября 2019, 20:27

02 сентября 2019, 19:44

02 сентября 2019, 19:37

02 сентября 2019, 19:24

  • Суд ужесточил приговор участнику нападений на военных в Чечне

    Верховный суд Чечни приговорил участника группировки Басаева и Хаттаба Хасана Оздиева к 25 годам колонии за мятеж и убийство двух похищенных солдат в республике в 2000 году, сообщила сегодня прокуратура. Ранее Оздиев уже был осужден за участие в убийстве 17 военных.

02 сентября 2019, 18:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи