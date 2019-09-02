Главному архитектору Ростова-на-Дону продлен домашний арест

02 сентября 2019, 20:21

Суд в Ростове-на-Дону на полгода продлил срок домашнего ареста главному архитектору города Роману Илюгину, обвиненному в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоэтажек.

Как сообщал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Суд неоднократно продлевал арест чиновника, а 22 июля Илюгин был переведен под домашний арест.

По словам адвоката Илюгина Екатерины Водяник, срок домашнего ареста ее подзащитного, истекавший 4 сентября, продлен на шесть месяцев. По словам адвоката, решение суда будет обжаловано, информировал сегодня ТАСС.

На сайте Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, где рассматривается дело Илюгина, по состоянию на 20.20 мск 2 сентября нет информации о продлении ему ареста.

Дело о превышении полномочий было объединено с делом о халатности при выявлении самостроев. По версии следствия, с 2011 по 2017 год главный архитектор Ростова-на-Дону, работая еще в должности главного архитектора Ворошиловского района города, не остановил самовольное строительство многоквартирных жилых домов по 12 адресам на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Кроме того, он выдал разрешения на строительство двух жилых домов, при возведении которых суд нашел нарушения. К строительству одного из домов были привлечены средства дольщиков, которые впоследствии были похищены, информировало следствие.

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский также находится под домашним арестом. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф.

В подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.