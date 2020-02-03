Главный архитектор Ростова-на-Дону отпущен из-под ареста

03 февраля 2020, 15:37

Суд в Ростове-на-Дону отказался сегодня продлевать арест главному архитектору города Роману Илюгину. Уже 4 февраля он выйдет на работу, сообщила адвокат Илюгина.

Как писал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля 2019 года. Он содержался под стражей, а 22 июля 2019 года был переведен под домашний арест.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Роман Илюгин после проверки документов одобрил получение разрешения на строительство жилого дома хотя должен был отказать застройщикам. Впоследствии этот застройщик возвел многоквартирный дом, но был осужден за мошенничество со средствами шести дольщиков, ущерб которым, по версии следствия, составил 4,933 миллиона рублей. Илюгин, по данным следствия, также выдал разрешение на строительство одноквартирного трехэтажного дома другому застройщику, который построил на этом земельном участке автосервис. Кроме того, обвиняемый не прекратил строительство самостроев по 12 адресам в Ростове-на-Дону, возведенных в 2011-2017 годах, утверждает обвинение. Главный архитектор не признает своей вины.

Сегодня Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону постановил освободить Романа Илюгина под подписку о невыезде. Обвинение настаивало на продлении домашнего ареста, но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Рассмотрение уголовного дела отложено на 13 февраля, говорится в сообщении на сайте Ворошиловского райсуда.

Уже 4 февраля Роман Илюгин собирается выйти на работу, поскольку не покидал свою должность главного архитектора города, со ссылкой на его адвоката Екатерину сообщила сегодня RostovGazeta. По состоянию на 15.37 мск 3 февраля Илюгин значится на сайте администрации Ростова-на-Дону главой департамента архитектуры и строительства.

Екатерина Водяник заявила, что дело против Илюгина разваливается. "Никаких доказательств у обвинения нет. Все разрешения законные, а большинство опрошенных свидетелей так и не подтвердил версию обвинения", - процитировал сегодня адвоката "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Напомним, помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Полянский находится под домашним арестом сроком до 10 февраля. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф. Всего в 2019 году в РОстовской области были задержаны четверо архитекторов, говорится материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий".

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.