10 января 2020, 11:07

Домашний арест главного архитектора Ростовской области продлен на месяц

Суд в Ростове-на-Дону до 10 февраля продлил срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому, подозреваемому в превышении полномочий по делу об обманутых дольщиках.

"Кавказский узел" информировал, что Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был отпущен под домашний арест. Суд неоднократно продлевал срок его меры наказания.

Алексей Полянский подозревается в том, что необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, нанесенный дольщикам ущерб оценивается в более чем 35 миллионов рублей.

Советский районный суд Ростова-на-Дону продлил на месяц домашний арест Алексею Полянскому, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

"Постановлением суда Полянскому была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, по 10 февраля 2020 года включительно", – сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде.

Ранее, адвокат Полянского заявляла, что продлевать домашний арест могут в течение года. "Но если дело будет направлено в суд, больше продлений не будет", - сообщила защитник в июне 2019 года.

2019 год в Ростовской области запомнился задержаниями высокопоставленных чиновников, большая часть арестов связана с расследованием земельных афер. Череду арестов начали дела о самостроях против главных архитекторов Ростова-на-Дону Романа Илюгина и региона - Алексея Полянского, через два дня был задержан главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига, которого суд 6 июня оштрафовал на 50 тысяч рублей за превышение полномочий. О задержании четвертого с начала года архитектора из Ростовской области стало известно в декабре, говорится материале "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", подготовленным "Кавказским узлом" по итогам 2019 года.

"Кавказский узел" опубликовал материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Двое полицейских в Ростовской области осуждены за присвоение денег для информаторов", "Владелец "Стелла-банка" в Ростовской области задержан по подозрению в крупном хищении", "Бухгалтер ростовского учебного учреждения заподозрена в присвоении 14,5 миллиона".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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