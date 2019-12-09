Продлен арест главного архитектора Ростовской области

09 декабря 2019, 11:20

Суд в Ростове-на-Дону на месяц продлил срок домашнего ареста бывшего главного архитектору области Алексею Полянскому подозреваемому в превышении полномочий.

"Кавказский узел" информировал, что Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был отпущен под домашний арест.

Советский районный суд Ростова-на-Дону постановил продлить Полянскому срок домашнего ареста до 10 января 2020 года включительно, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Советского райсуда города.

Решение было принято 5 декабря. Общий срок ареста Полянского продлен до 10 месяцев и 29 суток, отмечается в сообщении на сайте Советского райсуда Ростова-на-Дону от 6 декабря.

Алексей Полянский подозревается в том, что необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, нанесенный дольщикам ущерб оценивается в более чем 35 миллионов рублей.

Помимо Полянского, в Ростовской области по аналогичным делам были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. Корчиге вынесен обвинительный приговор - ему назначен штраф. Заседания по делу Илюгина начались 4 октября. Он настаивает на своей невиновности.

"Кавказский узел" опубликовал материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.