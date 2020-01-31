Ростовский облсуд отказался вернуть под домашний арест главу Минздрава

31 января 2020, 13:13

Ростовский областной суд сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и оставил без изменения решение не продлевать домашний арест главе регионального Минздрава Татьяне Быковской.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2019 года Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны, а на следующий день суд поместил ее под домашний арест до 27 января. Замминистра Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Быковской и ее заместителю по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). 24 января суд не продлил домашний арест Быковской. В тот же день ей ужесточили обвинение по делу о превышении полномочий. Глава региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется министром, пока ее судьбу не определит суд. 28 января Быковская вновь приступила к работе.

Прокурор обжаловал решение Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, освободившего Быковскую по окончании срока домашнего ареста. Апелляционную жалобу прокурора рассмотрел сегодня Ростовский областной суд.

"Постановление Ленинского районного суда от 24 января 2020 года об отказе в продлении домашнего ареста в отношении Быковской оставлено без изменения, представление прокурора - без удовлетворения" - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Прокуратура считает, что Татьяна Быковская, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей уголовного дела, написало сегодня издание Donnews.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Татьяны Быковской и ее представителей относительно уголовного дела против нее.