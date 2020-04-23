23 апреля 2020, 21:13

Суд оставил под домашним арестом замглавы Минздрава Ростовской области

Ростовский областной суд отклонил апелляцию защиты заместителя министра здравоохранения Станислава Беседовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, и оставил его под домашним арестом до 23 мая.

Как информировал "Кавказский узел", Станислав Беседовский был задержан 28 ноября 2019 года вместе с главой министерства здравоохранения Татьяной Быковской. Он был заключен под стражу, тогда как Быковской суд назначил домашний арест. 24 января под домашний арест был переведен и Беседовский, 23 марта Ленинский районный суд продлил до 23 мая домашний арест чиновника.

Ростовский областной суд 22 апреля оставил в силе постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, который принял решение оставить Станислава Беседовского под домашним арестом до 23 мая, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель облсуда. 

Комментариями Станислава Беседовского и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

По версии следствия, Станислав Беседовский и Татьяна Быковская лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Срок домашнего ареста Быковской истек и не был продлен, губернатор Василий Голубев оставил ее в должности министра. 28 января Быковская вновь приступила к работе.

Примечание:

"Задержана глава пресс-службы ростовской администрации", "Новочеркассцы раскритиковали состояние здания инфекционной больницы", "Главный архитектор Ростова-на-Дону вернулся в свое кресло".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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