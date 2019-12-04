Новочеркассцы раскритиковали состояние здания инфекционной больницы

04 декабря 2019, 19:35

За критикой губернатора в адрес чиновников в Новочеркасске, где после увольнения врачей приостановлена работа инфекционной больницы, последовала отставка замглавы горадминистрации. Врачи больницы рассказали о низких зарплатах и больших нагрузках, а местные жители пожаловались на плохое состояние здания медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", работа стационара инфекционной горбольницы в Новочеркасске была приостановлена с 28 ноября, так как заявление на увольнение подали работавшие там трое врачей. По словам начальника управления здравоохранения Татьяны Гудковой, в больнице и раньше не хватало специалистов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который 3 декабря побывал в Новочеркасске, обвинил местных чиновников в невнимательности к проблемам людей и поручил им найти врачей до 20 декабря.

Специализированная инфекционная больница Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых. В структуре больницы находится городская бактериологическая лаборатория. Штатным расписанием больницы установлены две ставки заведующих отделениями и пять ставок врачей-инфекционистов.

Новочеркассцы высказались за новое здание инфекционной больницы

Жители Новочеркасска сожалеют, что больница закрылась и надеются, что найдутся новые врачи. Многие из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" новочеркассцев жаловались на плохое состояние самой больницы. Люди говорили, что здание давно не ремонтировалось, при этом о врачах отзывались положительно.

"Больница нуждается в новом здании. Капремонт тут уже не поможет, по всему зданию трещины снаружи и внутри", - рассказала, в частности, жительница Новочеркасска Екатерина.

Двухэтажному зданию, где располагается инфекционная больница, около 114 лет, пишет "Газета.Ru", которая также приводит комментарии местных жителей.

Так, по словам жительницы Новочеркасска Татьяны, больница пришла в упадок еще 15 лет назад и с тех пор там мало, что изменилось. "У меня там внук лечился, тогда там на стенах не было даже штукатурки. Пациенты с разными инфекциями, как и положено, лечились в разных корпусах, но они не были между собой соединены. Бедные медсестры бегали между этим корпусами зимой без верхней одежды. В последнее время я туда ездила в БАК-лабораторию – это такое маленькое помещение в отдельном здании. Там, конечно, работники поддерживали порядок, но в целом все здание и снаружи, и внутри – это убогость! Оно разваливается", – рассказала женщина.

В этом году из городского бюджета депутаты выделили миллион рублей на начало ремонта больницы, на эти средства, по словам начальника горздрава Татьяны Гудковой, уже сделали капитальный ремонт санузлов.

Врачи больницы рассказали о низких зарплатах и больших нагрузках

Уволившиеся из больницы врачи на условиях анонимности рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что работали с большой нагрузкой, по поводу нехватки специалистов они обращались к областным чиновникам, но оттуда реакции не было.

"Дежурить приходилось через сутки. Мне что, до 80 лет в таком темпе работать?" - заявил один из врачей.



В произошедшем не одна причина, считает главный врач инфекционной больницы Наталья Фадеева. "Это, конечно, и нагрузка на врачей, потому что их мало. Виноваты и СМИ, потому что часто пишут плохое про врачей. К сожалению, конечно, кадровый вопрос стоит остро, и не только в нашей больнице и не только в нашем городе. Я пока осталась одна. Надеюсь, что врачи найдутся, говорить о том, что и я напишу заявление на расчёт, не буду, надеюсь, всё нормализуется", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Фадеева.

Одна из ранее работавших в инфекционной больнице врачей Наталья рассказала, что уволилась этим летом из-за зарплаты, которая уменьшалась, несмотря на то что она проработала в учреждении 25 лет. По словам женщины, она получала максимум 23 тысячи рублей в месяц, работая почти на двух ставках, отмечает "Газета.Ru".

Издание указывает, что сейчас на базе больницы продолжает функционировать бактериологическая лаборатория, средний медперсонал также остается на рабочих местах, однако работы как таковой у них пока нет.

После закрытия стационара было решено, что пациенты из Новочеркасска с инфекционными заболеваниями продолжат лечение в райбольнице Аксайского района (26 км от Новочеркасска) или в одной из больниц Ростова-на-Дону (50 км от города). Дети до 18 лет с такими диагнозами, как острые респираторные инфекции, ангина, пневмония, кишечная инфекция, будут госпитализированы в Детскую городскую больницу Новочеркасска. "За прошедшую неделю простоя в ЦРБ Аксайского района были доставлены два пациента с подозрением на кишечную инфекцию – дети двух и 14 лет", – рассказала изданию Татьяна Гудкова.

В Новочеркасске уволена отвечавшая за здравоохранение чиновница

После визита губернатора в Новочеркасск стало известно о кадровых изменениях в горадминистрации. По собственному желанию уволена заместитель главы администрации города Елена Табаровец, которая курировала социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру, спорт, информационную работу, работу с молодежью, говорится в сообщении на сайте администрации Новочеркасска.

"С 4 декабря 2019 года исполнять обязанности заместителя главы администрации будет начальник управления образования Елена Салтыкова", - сказано в этом сообщении.

О проблеме с кадрами в инфекционной больницей города, а также о том, как чиновники пытаются решить сложный вопрос, Елена Табаровец рассказала корреспонденту "Кавказского узла" еще до своего увольнения, 2 декабря.

"Ситуация такая, к сожалению, не только в Новочеркасске, а и по всей стране - узких врачей-специалистов не хватает. До настоящего времени в инфекционной больнице работало четыре человека. Ставка по штатному расписанию - семь человек, то есть эти четверо человек замещали все эти должности. 26 ноября двое написали заявления по собственному желанию, объясняя это тем, что они достаточно возрастные: одной около 70, другой - более 70 лет. Поэтому осталось два человека: один находится на больничном, и работает одна заведующая отделением. Естественно, в таких условиях лечить людей не представляется возможным", - заявила Елена Табаровец.

По ее словам, решение о приостановке приёма больных в стационар больницы было принято по согласованию с Министерством здравоохранения Ростовской области. "Также была достигнута договорённость, что пациенты будут доставляться в Аксайскую городскую больницу и в областную больницу имени Семашко, а дети будут лечиться в нашей городской больнице", - рассказала Елена Табаровец, добавив, что "все, кто нуждается в лечении, им обеспечены".

Также чиновница сообщила, что администрация города занимается подбором кадров для больницы. "Проговариваем, что будет выделяться жильё для врачей узких специальностей и из местного бюджета будут выделяться подъёмные деньги в размере 1 миллиона рублей. Причём ищем не только врачей-инфекционистов, но и других специалистов. Эта проблема уже лет 10 у нас, мы давно ищем врачей. В больнице 50 коек, этого для Новочеркасска хватало. Надеемся, что врачей мы найдём, и люди снова смогут лечиться на месте, и им не придётся ездить в другие города", - рассказала Елена Табаровец.

Администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей. Также администрацией города проводятся работы по проектированию строительства новой многопрофильной больницы на 900 коек, в котором предусмотрен отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля, говорится сообщении на сайте Минздрава Ростовской области, размещенном 1 декабря.

Ростовский журналист подтвердил проблемы в здравоохранении в регионе

В регионе в целом тяжелая ситуация с медициной, считает ростовский журналист Сергей Резник. "В Новочеркасске ситуация давно назревала, сотрудники старые, персонал не полностью укомплектован. Работать за те деньги, которые платятся в российской медицине, могут или альтруисты, или коррупционеры, как это часто и происходит в Ростовской области. У нас так заведено, что либо люди сами дают деньги, чтобы отблагодарить врача, либо вообще им объявляется такса. Причем деньги требуют как врачи, так и обслуживающий персонал", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Резник.

При этом он отметил, что в регионе работающий медицинский университет. "Там много ребят обучается из Ростовской области. Но, как говорят сами медики, идёт бешенный отток персонала из отрасли. Причина - ненормированный рабочий день, люди работают на износ, неадекватная оплата труда. Не хватает младшего персонала, ординаторов. Они работают много, а получают мало. Это руководители могут позволить себе хорошие зарплаты, да и нагрузка на них не такая сумасшедшая. Вот люди и не выдерживают, и бегут. Они гробят на этой работе своё здоровье. И это проблема даже не региона, это проблема всей страны. Мы так и вовсе можем остаться без медицинского обслуживания на селе", - заявил Сергей Резник.

Стоит отметить, что в настоящее время глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская стала подозреваемой по делу о превышении полномочий. 29 ноября суд отправил ее под домашний арест, ее заместитель Станислав Беседовский заключен под стражу. Согласно материалам следствия, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с Минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Однако губернатор Голубев, комментируя домашний арест Быковской, похвалил ее за работу в должности.