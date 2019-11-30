Инфекционная больница в Новочеркасске. Стоп-кадр из видео Youtube-канала "ГТРК Дон-ТР" https://www.youtube.com/watch?v=KI7Dz3JSbd0

30 ноября 2019, 18:40

Стационар инфекционной больницы закрыт в Новочеркасске

В Новочеркасске с 28 ноября приостановлена работа стационара инфекционной горбольницы, так как заявление на увольнение подали работавшие там трое врачей.

Об этом во время заседания городской думы Новочеркасска 29 ноября сообщила начальник управления здравоохранения Татьяна Гудкова. По ее словам, в больнице и раньше не хватало специалистов, но внезапно уволились сразу три работавших там врача.

Как сообщила Татьяна Гудкова, уже определено, в какие клиники будут направляться заболевшие новочеркассцы. "Дети с ОРЗ, пневмониями и ангинами будут госпитализироваться в детскую городскую больницу. Дети с кишечными инфекциями, менингитом и другими заболеваниями будут госпитализироваться в Аксай и ЦГБ Ростова", - рассказала Татьяна Гудкова.

По словам Гудковой, двое из уволившихся врачей уже достигли пенсионного возраста – им было 70 и 72 года, третий врач объяснил свой уход тем, что устал от переработок. Для того чтобы инфекционная больница нормально функционировала в круглосуточном режиме, там должно быть минимум семь врачей, отметила Татьяна Гудкова, слова которой приводит портал "Ерш-Новочеркасск".

Обсуждая этот вопрос, депутаты удивились, что возникла такая кадровая проблема, заявив, что не знали о ней. Как прозвучало на заседании, для больницы в следующем году планируется выделить около 1,5 млн рублей на ремонт кровли и проводки. Но проблему отсутствия специалистов это не решит, и власти надеются договориться с ушедшими врачами, чтобы они вернулись на работу, пишет "Блокнот-Ростов".

Скриншот комментариев на странице портала «Ерш-Новочеркасск» в Instagram. https://www.instagram.com/tv/B5cUqZcC1gV/?utm_source=ig_embedСейчас в стационаре больницы завершают лечение ранее поступившие пациенты, новых больных инфекционка уже не принимает, передает портал donday.

Среди комментаторов новости о закрытии больницы в Новочеркасске (опубликована на странице портала "Ерш-Новочеркасск" в Instagram, за сутки набрала 3776 просмотров и 130 комментариев) оказались те, кто приветствовал это решение. Однако часть пользователей соцсети обеспокоила эта информация.

"Её ещё лет 10 назад надо было закрыть", - считает sergio__75.  "Врачи-красавцы, что уволились, я б за такую зарплату не просыпалась бы с утра. Надеюсь, сделают выводы о руководителе", - написал kovashkaef. "Позор, а теперь куда людям обращаться", - отметил seruios_sem. "Дожили, город засасывает в "черную дыру". Уже и медицину развалили, кто следующий", - указала svetlanacheberkus.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре текущего года родители детей-инвалидов дагестанского Дербента пожаловались на отсутствие реабилитационного центра в городе. Из-за того что в Дербенте нет такого центра, за медицинской помощью приходится выезжать за пределы Дагестана, сообщили родители детей с ограниченными возможностями.

Примечание:

"Следствие назвало поджог причиной пожара в больнице Ростова-на-Дону", "Выброшенные документы дали ростовским силовикам повод для проверки больницы", "Следком начал расследовать гибель ребенка в больнице Новочеркасска".

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