Арест замглавы Минздрава Ростовской области продлен до 23 мая

23 марта 2020, 13:47

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 23 мая домашний арест заместителя министра здравоохранения региона Станислава Беседовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Беседовский был задержан 28 ноября 2019 года вместе с главой Минздрава Татьяной Быковской. Он был заключен под стражу, тогда как Быковской суд назначил домашний арест. 24 января под домашний арест был переведен и Беседовский. 31 января Ростовский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры, настаивавшей на возвращении Беседовского в СИЗО.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста Станиславу Беседовскому до 23 мая включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

На сайте Ленинского райсуда по состоянию на 13.45 нет комментариев относительно продления ареста Беседовскому.

Станислав Беседовский и Татьяна Быковская обвинены в превышении полномочий. По версии следствия, чиновники лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению с Минздравом контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Срок домашнего ареста Быковской уже истек и не был продлен, а губернатор Василий Голубев оставил ее в должности министра. 28 января Быковская вновь приступила к работе.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Станислава Беседовского и его представителей относительно уголовного преследования.