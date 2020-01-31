Станислав Беседовский. Фото: официальный сайт Министерство здравоохранения Ростовской области http://minzdrav.donland.ru/

31 января 2020, 17:04

Замглавы Минздрава Ростовской области оставлен под домашним арестом

Ростовский областной суд отклонил сегодня апелляцию прокуратуры, настаивавшей на возвращении в СИЗО заместителя министра здравоохранения региона Станислава Беседовского.

Как информировал "Кавказский узел", Станислав Беседовский был задержан 28 ноября 2019 года вместе с главой Минздрава Татьяной Быковской. Он был заключен под стражу, тогда как Беседовской суд назначил домашний арест. 24 января под домашний арест был переведен и Беседовский.

Сегодня Ростовский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. "Представление помощника прокурора оставлено без удовлетворения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

На сайте прокуратуры Ростовской области к 17.04 мск 31 января не появилось комментариев относительно решения областного суда.

И Станислав Беседовский, и Татьяна Быковская обвинены в превышении полномочий. По версии следствия, чиновники лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению с Минздравом контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Срок домашнего ареста Быковской уже истек и не был продлен, а губернатор Василий Голубев оставил ее в должности министра. 28 января Быковская вновь приступила к работе. Сегодня Ростовский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры на решение не продлевать главе Минздрава домашний арест.

Примечание:

"Продлен арест сити-менеджеру Новочеркасска", "Полицейский в Ростовской области получил 8,5 года колонии за взятки", "Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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