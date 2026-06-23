Осужденный ростовчанин добился признания незаконными отказов проверить жалобы на силовиков

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Вячеслав Пасечко, который с 2017 года отбывает срок по делу о наркотиках, 16 раз требовал возбудить уголовное дело против задержавших его силовиков. Он утверждает, что его пытали, наркотики подбросили, а дело сфабриковано. Один из полицейских уже осужден в связи с фабрикацией дел и пытками задержанных. Полиция нашла нарушения при рассмотрении заявлений Пасечко.

В действиях полицейских из ростовского отдела № 4 УМВД нашли нарушения. Вопросы появились к тому, как они рассматривали материалы проверок по заявлениям заключенного Вячеслава Пасечко о преступлениях, говорится в ответе ростовского УМВД на обращение ростовчанина.

В документе, подписанном начальником штаба УМВД Эдуардом Ахмедовым, указано, что нарушения допущены при рассмотрении четырех материалов — одного за август и трех за октябрь 2024 года. Назначили служебную проверку. К полицейским, которые допустили нарушения, «применят меры дисциплинарного воздействия, сообщает 161.ru Вячеслава Пасечко задержали в 2017 году в центре Ростова-на-Дону. Он утверждает, что два силовика подкинули ему наркотики, избивали и пытали, требуя признания. В суде против Пасечко дали показания Екатерина Крохина и Артем Шелест. Первая проходила как закупщица, а второй — в качестве понятого. Ростовчанин утверждал, что они работают на полицию. А позже задержавшие его силовики, Халимов и Сергеев, оказались под следствием. Последний пустился в бега, а первого суд признал виновным в фабрикации дел и пытках задержанных. Но Пасечко потерпевшим не признали. В суде над Халимовым Крохина и Шелест признали, что подставляли людей за деньги для сотрудников ОП № 4. В суде над Пасечко они заявляли, что не знакомы с полицейскими.

Ранее защита Пасечко более 16 раз получала отказы в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских. Все отказные постановления, по словам родственников осужденного, были однотипными — «слово в слово, запятая в запятую».