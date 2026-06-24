Жители Батайска попросили власти спасти Соленое озеро от загрязнения

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Жители Батайска записали видеообращение с требованием принять срочные меры по спасению Соленого озера, которое, по их словам, оказалось под угрозой из-за серьезного загрязнения. Обращения в разные инстанции не дали результатов.

Жители СНТ "Гидромеханизатор", который расположен рядом с Соленным озером, попросили о помощи. По их словам, на протяжении уже трех недель водная гладь озера покрыта жижей неизвестного происхождения.

Видеообращение опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" "Ростов Главный", насчитывающий более 597 тысяч подписчиков. К 04.00 публикация набрала более одной тысячи просмотров.

Еще несколько лет назад водоем был одним из популярных мест отдыха горожан. Однако сейчас ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у местных жителей. По их словам, через канал в озеро попали неизвестные отходы, из-за чего часть озера превратилась в заболоченный участок. В водоеме уже обнаружили погибшую рыбу. Кроме того, в районе озера ощущается резкий неприятный запах.

"Данное загрязнение началось 6 июня, и началось в канале, который примыкает к аквапарку. Местные жители пытались выловить грязь своими силами, ставили барьеры для того, чтобы эта грязь не достигла озера", - рассказала в видеообращении местная жительница.

По информации жителей, специалисты Министерства природных ресурсов провели проверку, однако установить источник загрязнения и место сброса отходов не удалось. По итогам обследования ведомство поручило местным властям организовать мероприятия по очистке водоема, информирует "Блокнот Ростов-На-Дону".

"Озеро захламлено и засорено неизвестными химикатами. Мы неоднократно обращались во все местные органы, чтобы взяли анализ и дали нам конкретный ответ, что с нашим озером. На озере стоит запах канализации. Мы до сих пор не получили внятного ответа, все разводят руками и тянут время. Создается такое впечатление, что пройдет время и осенью все это забудется. Куда бы мы не обращались, никто нас не слышит. Это говорит о том, что есть чья-то заинтересованность", - рассказала другая жительница.

Люди жалуются, что не могут открыть окна, потому что запах стоит ужасный. "Мы живем здесь 30 лет и такого никогда не было. Нам пришлось завесить вытяжки, потому что чувствуем эту вонь", - заявил местный житель.

Записавшие видеообращение утверждают, что 12 июня написали жалобу в Минприроды, после этого им назначили исполнителя, которая по телефону сказала, что у нее нет машины, чтобы доехать до озера. "Также нам было сказано, что у них нет техники для очистки и что администрация занимается этим вопросом, но пока нет никаких результатов. Грязь уже разошлась по всему берегу СНТ. Мы просим все органы разобраться в нашей ситуации", - сказали в заключение жители СНТ.

"Кавказский узел" также писал, что жители Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов обратились к президенту России, чтобы городские власти привели в порядок разбитую дорогу на улице партизанки Ульяны Громовой. По их словам, уже много лет они безуспешно пытаются добиться ремонта важного участка, соединяющего Новочеркасск и слободу Красюковскую.