24 января 2020, 19:16

Замглавы ростовского Минздрава переведен под домашний арест

Суд в Ростове-на-Дону постановил освободить из СИЗО замминистра здравоохранения области Станислава Беседовского, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону не удовлетворил просьбу следствия продлить срок домашнего ареста министра здравоохранения Татьяны Быковской. С 27 января, когда истечет срок меры пресечения, министр станет "свободным человеком", пояснил ее адвокат.

17 декабря 2019 года стало известно, что ростовское управление ФСБ предъявило обвинение Татьяне Быковской и Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий). По версии следствия, чиновники лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению с Минздравом контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

Ходатайство следователя о продлении срока содержания Станислава Беседовского под стражей суд также не удовлетворил, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

"Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта", - уточнил он.

Комментариями от Станислава Беседовского и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что в декабре 2019 года губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя дело Быковской, похвалил ее за работу в должности. По его словам, проверок, в том числе и служебных, по поводу системы утилизации медицинских отходов "проводилось немало". "Считаю, что принимаемые ограничительные меры в отношении руководителей чрезмерны. В конечном итоге всё это сказывается на социальном самочувствии жителей области", - прокомментировал Голубев решения суда об аресте чиновников.

Примечание:

"Силовики сообщили о задержании руководства Минздрава Ростовской области", "Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста", "Глава Минздрава Ростовской области отправлена под домашний арест".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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