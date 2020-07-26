Жители общины Айгестан в Нагорном Карабахе изолированы из-за COVID-19

26 июля 2020, 07:49

Въезд в общину Айгестан в Аскеранском районе и выезд из нее запрещены в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, сообщил информационный штаб при коменданте Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 24 июля для жителей общины Атерк Мартакертского района введены ограничения на передвижение. На похоронах в селе присутствовали зараженные коронавирусом, заявил глава информационного штаба.

Число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе в 25 июля возросло до 203. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднетяжелом, сообщили в Минздраве. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Решение о введение в общине общине Айгестан Аскеранского района принял комендант режима чрезвычайной ситуации Григорий Мартиросян, приводит сообщение информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха "Новости-Армения".

Жителям общины с 18.00 по местному времени (17.00 мск) 25 июля запрещено приезжать въезжать и выезжать из нее, отмечается в сообщении. В качестве исключения разрешено поставлять в общину товары первой необходимости, продукты питания, медикаменты, топливо, кроме того, остается открытым движение автомобильного транспорта по трассе "Север-Юг". Местным жителям, покинувшим ранее село, разрешено вернуться домой до 12.00 по местному времени (11.00 мск), сообщил штаб.

Отмечается, что ограничения введены из-за коронавируса, при этом подробности о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в населенном пункте не приводятся.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".