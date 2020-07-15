Обещания властей Чечни наказать блогера Зелимханова поставлены под сомнение

15 июля 2020, 04:05

Заявления о суровом наказании для чеченского блогера Зелимхана Зелимханова за нападение на оппонента Святослава Коваленко могут оказаться просто словами и не получить дальнейшего развития. Накажут или нет Зелимханова, зависит от того, насколько он приближен к Кадырову, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Не исключено, что виновным в итоге объявят самого Коваленко, предупредила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля московский блогер Святослав Коваленко рассказал, что был избит группой людей после конфликта с чеченским блогером, который прославился принуждениями к извинениям. После того как помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев пообещал, что власти Чечни посодействуют наказанию виновных, чеченский блогер Зелимхан Зелимханов попросил прощения у главы республики, депутата Госдумы Адама Делимханова и Святослава Коваленко за инцидент с избиением.

Участники инцидента с блогером Святославом Коваленко могут быть наказаны, если Рамзан Кадыров негативно относится к этой ситуации, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Да, они могут быть наказаны Кадыровым. Помните, когда в Москве чеченская жена чиновника не там припарковалась и устроила скандал, Рамзан Кадыров ей сказал, что она была не права, и в итоге наказал ее. В этом случае тоже может быть так. Если Кадыров решит, что участники избиения что-то не так сделали, то их накажут", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Скандальный инцидент с участием сына и супруги Тамерлана Мингаева произошел около торгового центра "Европейский" в Москве в 2012 году. Они устроили потасовку с представителями движения "СтопХам", борющимися с неправильными парковками. Видео с места происшествия попало в Интернет. После этого Рамзан Кадыров уволил Тамерлана Мингаева с должности заместителя полпреда Чеченской Республики при президенте РФ, связав это с некорректным поведением его супруги Мадины Мингаевой. "Отставка связана с некорректным поведением его супруги Мадины Мингаевой. Я возмущен разговором Мингаевой. Это не язык чеченской женщины, чеченской матери. Это вульгарный язык. Она вела себя исключительно недостойным образом", – заявил тогда Кадыров.

Ганнушкина считает, что исключено, чтобы власти Чечни передали возможность наказать участников конфликта правоохранительным органам. "Нет, такой сценарий, к сожалению, исключается. Они будут наказаны тем, что придется публично извиниться, признать свою вину, раскаяться, то есть наказаны они будут не по закону. Всех участников найдут, накажут по-своему, не привлекая внимания правоохранителей", – отметила она.

Ганнушкина считает, что возможен также вариант, когда виновным в итоге окажется Коваленко. "Он сказал, что для него авторитетом не является этот чеченский блогер. Многие чеченцы могут подумать, что это сказано в их адрес, воспримут эту фразу как оскорбление чеченцев. Так может подумать также Рамзан Кадыров, и в этом случае виновным окажется сам блогер Коваленко, а участники избиения окажутся правы, раз наказали оскорбившего чеченцев блогера", – выразила свое мнение правозащитница.

Ранее Святослав Коваленко прокомментировал происшедший инцидент, пояснив, что у него возник конфликт с блогером, выходцем из Чечни. "[Чеченский блогер] приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом", – заявил Коваленко в видео, опубликованном на YouTube-канале TRUE GYM.

Накажут или нет чеченского блогера, зависит от того, насколько он приближен к Кадырову, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "То, что сделал блогер по имени Зелимхан, никак нельзя оправдать. Но он позиционирует себя как кадыровец, кричит: "Ахмат, Сила!", "Я делаю то, что говорит Кадыров" и так далее. Поэтому здесь возможны оба варианта. Его могут наказать за этот поступок, могут и не наказать […] Все зависит от того, как близко он общается с главой Чечни и насколько приближенным к нему он является", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Кутаев не исключает, что наказать могут также и Коваленко. "Он себя достаточно агрессивно вел и провоцировал. Я не оправдываю действия чеченского блогера и его друзей. Просто говорю, что кадыровцы могут наказать Коваленко. Такое нельзя исключить", – отметил он.

Но самым вероятным сценарием, полагает Кутаев, является разрешение конфликта извинениями чеченского блогера. "Мне кажется, что после извинений Зелимхана конфликт разрешится. На этом вопрос будет закрыт. Коваленко скажут, что мы его отругали, он был не прав, и на этом все. Так будет сделано также для того, чтобы дело не дошло до полиции", – предположил эксперт.

Избиение Святослава Коваленко произошло 10 июля в одном из дворов Москвы, видео с места происшествия сам блогер разместил на своем YouTube-канале 12 июля, оно разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как во дворе к многоэтажному дому подъезжает автомобиль, и из него выходят несколько человек. Один из них приближается к стоящему у подъезда мужчине, похожему на Коваленко, и бьет его по лицу. После этого завязывается драка, к которой по очереди подключаются другие приехавшие на машине мужчины. Все происходит на глазах нескольких очевидцев, которые призывают прекратить избиение и грозятся вызвать полицию.

Участники конфликта могут быть наказаны по закону, но степень ответственности зависит от их роли, пояснил адвокат Александр Караваев.

"Чтобы понять (по какой статье) может быть заведено дело, надо понять, были ли знакомы между собой все (участники конфликта), почему они вообще там оказались, что там делали. Преступление иногда совершается группой, но исполнителем может быть один представитель этой группы. Условно говоря, например, магазинная кража: кто-то товар из магазина выносит, а кто-то стоит "на шухере". Один будет исполнителем, а другой – пособником", – уточнил корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Опубликованной в соцсетях съемкой избиения Коваленко заинтересовались в Главном управлении МВД по Москве, полицейские начали проверку, ранее написало издание «Дош». Блогеров быстро вычислили, чеченского блогера уже опросили, отмечает издание. После того, как чеченского блогера вызвали в полицию, его друг написал на Святослава Коваленко заявление, в котором обвинил его в разжигании конфликтов на межнациональной почве, ранее написал Telegram-канал Baza.

Адвокат также отметил, что если будет возбуждено дело о разжигании межнациональной розни, то обвиняемый может быть арестован, однако по таким делам арест – это крайняя мера.

"Речь о статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282 УК РФ), и наказание предполагается от 2-5 лет лишения свободы. Это означает, что преступление является средней тяжести. Заключать под стражу, арестовывать по преступлениям средней тяжести все-таки не принято. Вероятность ареста существует, но она не велика. Скорее всего, будет подписка о невыезде", – пояснил адвокат.

Напомним, что Коваленко ведет блоги в Instagram и YouTube. Его страница в Instagram насчитывает 125 тысяч подписчиков, в YouTube-канале на него подписана 221 тысяча пользователей. Всего там опубликовано 106 видео. Популярность роликов варьируется от 5,3 тысячи до 1,3 млн просмотров. Зелимханов, известный тем, что герои его сюжетов приносят извинения, видео о результатах "работы" по жалобам от различных людей публикует на YouTube-канале и на странице Instagram (на них подписаны соответственно 187 тысяч и 35,8 тысячи пользователей). Так, в одном из последних видео рассказывается о том, что спустя два месяца после обращения к блогеру работавшие на стройке в Москве "работяги-таджики" смогли получить заработанные ими деньги, причем задолжавший работодатель сам позвонил им с извинениями. На YouTube-канале опубликовано 57 видео. Популярность роликов варьируется от 14 тысяч до 970 тысяч просмотров.

Конфликт с чеченским блогером Зелимханом, по словам Коваленко, начался после того, как Зелимхан высмеял Коваленко в одном из прямых эфиров.

"Наше знакомство произошло месяца четыре назад […] изначально мое мнение было ошибочно […] позже я перестал с ним какие-то дела иметь […] потом произошел такой момент, когда он в прямом эфире просто высмеял меня […] Ему написали: "Коваленко чей-то друг", и он начал смеяться: "Коваленко друг того-то?" […] Меня это не оскорбило, неприятно […] потом в интервью на канале Артура Бунина мне Артур задал вопрос о том, что я думаю по поводу этого видео. Мой дословный (ответ): "Зелимхан мне не друг, неприятно, но пусть смеется, раз смешно, об этом человеке я сделал выводы, и его слова я всерьез не воспринимаю, для меня он не авторитет". Это спровоцировало негодование блогера Зелимхана, который решил, что я должен извиниться за сказанное", – пояснил истоки конфликта Коваленко на YouTube-канале True gym (3,52 млн подписчиков) 13 июля.

К 23.00 мск сегодня видео набрало более 1,102 млн просмотров.

Само видео на канале Артура Бунина было удалено автором. Как пояснил сам Бунин, он сделал это по настоятельной просьбе Зелимхана. "Весь этот общественный резонанс произошел после видео на моем канале, где мы с Коваленко у меня в гостях […] обсудили некоторые темы, одна из тем касалась Зелимхана. Спустя несколько часов мне звонит Зелимхан […] настойчиво просил встречи […] приехали трое, начали на повышенных тонах общаться […] я удалил (ролик) […] (Зелимхан) потребовал от меня извинений", – прокомментировал Бунин на своем YouTube-канале Arthur Bunin (44,1 тысяч подписчиков) 14 июля.

К 23.00 мск сегодня видео набрало 18 191 просмотр.

Все видео, ранее опубликованные на YouTube-канале Зелимхана, были удалены после разговора с Адамом Делимхановым.

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