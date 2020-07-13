ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ростовской области

13 июля 2020, 13:49

В Ростове-на-Дону задержаны пять членов террористической организации, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях, шестой участник группировки погиб при задержании в Азовском районе, сообщила ФСБ.

В Ростовской области задержаны пять местных жителей "из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России", которые входили в ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщила сегодня ФСБ.

"Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, эти пять человек были задержаны в Ростове-на-Дону, а в Азовском районе предполагаемый руководитель ячейки ИГ* при попытке задержания обстрелял силовиков из автомата Калашникова, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб. Никто из мирных жителей и силовиков не пострадал.

При обысках по адресам проживания задержанных и на месте происшествия найдено самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства. Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), уточняет агентство.

Комментариев от задержанных либо их представителей относительно версии силовиков пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 7 июля ФСБ рапортовала о предотвращенном в Астрахани теракте. Силовики, по данным ведомства, задержали астраханца, который принес присягу лидеру "Исламского государства"* и готовил нападения на административное здание в городе.

Возросший уровень насилия в обществе и отсутствие социальных лифтов способствуют радикализации молодых людей, а примкнуть к террористической организации сейчас достаточно легко, объяснили успехи вербовщиков ИГ* опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Также "Кавказский узел" неоднократно писал об уголовных делах, которые защитники обвиняемых в терроризме назвали сфабрикованными. В частности, четыре уроженца Дагестана, обвиненные в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, настаивают, что дали признательные показания под пытками. Житель Чечни Абдул-Халим Абдулмежидов, осужденный в 2018 году за подготовку теракта, не смог добиться возбуждения уголовного дела о выбивании показаний под пытками. В Астрахани по делу о терроризме был обвинен местный житель Расул Байсуев. Единственным доказательством его вины являются показания свидетеля, от которых тот впоследствии отказался, указала защита.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.