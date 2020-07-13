13 июля 2020, 13:49

ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержаны пять членов террористической организации, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях, шестой участник группировки погиб при задержании в Азовском районе, сообщила ФСБ.

В Ростовской области задержаны пять местных жителей "из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России", которые входили в ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщила сегодня ФСБ.

"Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, эти пять человек были задержаны в Ростове-на-Дону, а в Азовском районе предполагаемый руководитель ячейки ИГ* при попытке задержания обстрелял силовиков из автомата Калашникова, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб. Никто из мирных жителей и силовиков не пострадал.

При обысках по адресам проживания задержанных и на месте происшествия найдено самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства. Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), уточняет агентство.

Комментариев от задержанных либо их представителей относительно версии силовиков пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 7 июля ФСБ рапортовала о предотвращенном в Астрахани теракте. Силовики, по данным ведомства, задержали астраханца, который принес присягу лидеру "Исламского государства"* и готовил нападения на административное здание в городе.

Возросший уровень насилия в обществе и отсутствие социальных лифтов способствуют радикализации молодых людей, а примкнуть к террористической организации сейчас достаточно легко, объяснили успехи вербовщиков ИГ* опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Также "Кавказский узел" неоднократно писал об уголовных делах, которые защитники обвиняемых в терроризме назвали сфабрикованными. В частности, четыре уроженца Дагестана, обвиненные в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, настаивают, что дали признательные показания под пытками. Житель Чечни Абдул-Халим Абдулмежидов, осужденный в 2018 году за подготовку теракта, не смог добиться возбуждения уголовного дела о выбивании показаний под пытками. В Астрахани по делу о терроризме был обвинен местный житель Расул Байсуев. Единственным доказательством его вины являются показания свидетеля, от которых тот впоследствии отказался, указала защита.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июля 2020, 13:23

  • Избирком Абхазии озвучил итоги повторных выборов в парламент

    В трех из четырех избирательных округов, где прошло голосование на довыборах в Народное собрание, победили Алхас Хагба, Алмасхан Барциц и Гарри Кокая. В Бзыпском избирательном округе оба кандидата не набрали нужного количества голосов, там будут назначены повторные выборы, объявил сегодня Центризбирком Абхазии.

13 июля 2020, 12:48

13 июля 2020, 11:59

  • Армянские полицейские ранены на границе с Азербайджаном

    Два сотрудника внутренних войск полиции, дежурившие на границе Тавушской области, получили легкие ранения при обстреле с азербайджанской стороны, сообщило Минобороны Армении. Организация Договора о коллективной безопасности назначила на сегодня экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта двух стран.

13 июля 2020, 11:07

  • 1 Чеченский силовик приравнял курильщиков к террористам

    Жителей Чечни, курящих сигареты, следует привлекать к общественным работам, объявил руководитель одного из райотделов полиции. Сравнив курильщиков с наркоманами и террористами, он пригрозил им публичным порицанием и принудительной уборкой мечетей.

13 июля 2020, 10:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи